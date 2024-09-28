Ένα μνημείο ηλικίας άνω των 2.100 χρόνων προσελκύει τα βλέμματα περαστικών και τουριστών στην Πλάκα, λόγω της απαράμιλλης ομορφιάς του.

Η επίσημη σηματοδότησή του από το Υπουργείο Πολιτισμού στην καφέ ταμπέλα είναι "Λουτρό των Αέρηδων", αλλά η χρήση του ως λουτρό - χαμάμ χρονολογείται μόνο στα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας.

Ο Πύργος των Αέρηδων είναι στην πραγματικότητα ο αρχαιότερος μετεωρολογικός σταθμός στην ιστορία της ανθρωπότητας, και η πορεία του στο πέρασμα των αιώνων είναι πραγματικά καθηλωτική.

