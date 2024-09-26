Η έκθεση για την Αρχαία Ελλάδα έρχεται στο Ολυμπιακό Κέντρο στο Γουδί από τις 5 Οκτωβρίου

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας σκηνοθετεί και επιμελείται τη μεγαλύτερη παραγωγή θεματικού πάρκου που έγινε ποτέ για την Αρχαία Ελλάδα. Ένα εντυπωσιακό, διαδραστικό, θεματικό πάρκο, μια έκθεση για μικρούς και μεγάλους, αφιερωμένη στον Αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό.

Ένα ανεπανάληπτο οδοιπορικό στο παρελθόν υπό την ιστορική επιμέλεια του καταξιωμένου ιστορικού και ακαδημαϊκού Θάνου Βερέμη, αλλά και την επεξεργασία των κειμένων από την επιστημονική ομάδα των εκδόσεων Κάκτος που εκδίδουν την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία.

Η μεγαλύτερη παραγωγή που έγινε ποτέ για την Αρχαία Ελλάδα είναι γεγονός και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής της περιοδείας, μετά την τεράστια επιτυχία που σημείωσε η πρεμιέρα της στην Βουδαπέστη, επιστρέφει στη γενέτειρά της, την Αθήνα, στο Ολυμπιακό Κέντρο στο Γουδί (πίσω από το Badminton)!

Ένα μαγικό, διαδραστικό και εκπαιδευτικό ταξίδι στην αρχαιότητα για μικρούς και μεγάλους που θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά, μέσα σε μια έκταση 1.500 m2, το μεγαλείο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και της μυθολογίας.

Ένα θεματικό πάρκο για την Αθήνα, τη Σπάρτη, τη Μακεδονία, την Τροία, τις Θερμοπύλες, τους Μεγάλους Φιλοσόφους, την Τέχνη, τις Επιστήμες, την Αρχιτεκτονική, τις Εφευρέσεις, την ιστορία των ελληνικών Μαθηματικών και Φυσικής, καθώς και πολλά άλλα.

Θαυμάστε από κοντά τα εντυπωσιακά αγάλματα του Άτλαντα, του Ηρακλή, της Αμαζόνας, του Αχιλλέα, του Λεωνίδα, του Μινώταυρου, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Δία, της θεάς Αθηνάς, αλλά και πελώριες κατασκευές όπως ο Δούρειος Ίππος και η Τριήρης, το πολεμικό πλοίο, με το οποίο η Αθήνα κυρίευσε σε όλη τη Μεσόγειο!

Αρχαίοι Φιλόσοφοι και Επιστήμονες «ζωντανεύουν» μέσα από εφαρμογές ΑΙ και μας μιλούν για τη ζωή και τα επιτεύγματά τους! Μια ευγενική παραχώρηση του μεταπτυχιακού εργαστηρίου του Πανεπιστημίου Columbia.

Μια υπερπαραγωγή της Placebo Events σε συνεργασία με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) που συγκεντρώνει για πρώτη φορά τις Αιγίδες δύο μεγάλων Υπουργείων: Παιδείας & Τουρισμού.

Για κρατήσεις πατήστε εδώ



Η έκθεση “ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ” πραγματοποιεί και εκπαιδευτικά προγράμματα με την καθοδήγηση από εξειδικευμένο προσωπικό για σχολικές ομάδες Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Στη διάρκεια των σχολικών επισκέψεων, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν από τους παρακάτω τομείς της έκθεσης που τους ενδιαφέρουν. Πρωταρχικός μας στόχος είναι να προσφέρουμε στον κάθε μαθητή μια αξέχαστη εκπαιδευτική εμπειρία, τόσο μέσω της ξενάγησης στη διαδραστική έκθεση, όσο και μέσω των πειραμάτων. Η ξενάγηση μπορεί να προσαρμοστεί σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, αλλά και ενδιαφέροντα των μαθητών.

ΤΟΜΕΑΣ 1 | Εισαγωγή στην Αρχαία Ελλάδα

▪ Χάρτες - Συμμαχία της Δήλου

▪ Γλυπτό Άτλαντα - Τιτανομαχίες

▪ “Ομφαλός”

▪ Ιστορία Μαντείο Δελφών - “Πυθία”

ΤΟΜΕΑΣ 2 | Πόλεις-Κράτη

Μυκήνες - Μυκηναϊκός πολιτισμός

▪ Πύλη Λεόντων (υπερ-κατασκευή)

▪ Προσωπείο Βασιλιά Αγαμέμνονα

▪ Μυκηναϊκά Αγγεία

▪ Μυκηναίες (ενδύματα/κοσμήματα)

Αθήνα

▪ Τριήρης (3d-printing κατασκευή)

▪ Αρχαία Αγορά

▪ Ακρόπολη (Καρυάτιδες & αέτωμα)

▪ Θεά Αθηνά σε βωμό

▪ Αθηναϊκά Αγγεία

▪ Αθηναϊκός Θώρακας οπλιτών

Σπάρτη

▪ Ναός Όρθιας Αρτέμιδας

▪ Σπαρτιάτης Ιερέας & Πολεμιστής σε βωμό (Πανοπλία, Σπαθιά, Όπλα εποχής, Θώρακας)

▪ Λεωνίδας

▪ Αγωγή (προβολή σε wall mapping)

Μακεδονία

▪ Χάρτες επέκτασης Μακεδονικής Αυτοκρατορίας

▪ Μέγας Αλέξανδρος (Πανοπλία/Σπαθί)

▪ Προτομή Φιλίππου

▪ Μακεδονικός Λινοθώρακας

ΤΟΜΕΑΣ 3 | Τέχνες & Πολιτισμός

▪ Γραμμική Α (Πινακίδα)

▪ Γραμμική Β (Πινακίδα)

▪ Δίσκος Φαιστού

▪ Περγαμηνή με γραφή <βουστροφηδόν>

▪ Πάπυρος με γραφή κλασικής περιόδου

▪ Αγγεία Συμποσίου

▪ Αρχαία Μουσικά Όργανα

▪ Γλυπτική (Κούρος/ Κόρη/ Δισκοβόλος/ Σύμπλεγμα του Λαοκόωντος)

▪ Αρχιτεκτονικοί Ρυθμοί: Δωρικός – Ιωνικός - Κορινθιακός ρυθμός

ΤΟΜΕΑΣ 4 | Φιλοσοφία, Επιστήμες & εφευρέσεις

Η Ιστορία των Αρχαίων Ελληνικών Μαθηματικών, η εξέλιξη των μαθηματικών, οι εφαρμογές και οι επιρροές τους στον κόσμο.

▪ Κούπα Πυθαγόρα (πείραμα)

▪ O Νόμος της άνωσης / «Εύρηκα – Εύρηκα!»του Αρχιμήδη (πείραμα)

▪ Προτομές Φιλοσόφων & Πολιτικών Αρχηγών

▪ ΑΙ φιλοσόφων/ black box (ΑΙ προβολή από Πανεπιστήμιο Columbia που «ζωντανεύουν» τα πρόσωπα των Αρχαίων Φιλοσόφων με τις φωνές διάσημων ηθοποιών)

▪ Γερανός Ακρόπολης (πείραμα)

▪ Τροχαλία (πείραμα)

▪ Σφηνόπετρα (πείραμα)

▪ Πυραμίδα του Θαλή (πείραμα)

▪ Πυθαγόρειο Θεώρημα (πείραμα)

▪ Οδόμετρο - μετρητής δρόμων (πείραμα)

▪ Κοχλίας του Αρχιμήδη (πείραμα)

▪ Νερόμυλος (πείραμα)

▪ Κλεψύδρα (πείραμα)

▪ Κανάτα συμποσίου δίστομη (πείραμα)

▪ Κάτοπτρα Αρχιμήδη (πείραμα)

▪ Βαλλίστρα

▪ Αργαλειός (πείραμα)

▪ Πολιορκητική Μηχανή

ΤΟΜΕΑΣ 5 | Μυθολογία

▪ Ανάκτορο του Δία (κατασκευή ανάκτορο/ θρόνος/ άγαλμα 3m)

▪ 12 Θεοί του Ολύμπου (κατασκευή black light)

▪ Θεός Διόνυσος

▪ Σπηλιά Ήφαιστου (με performing Ηθοποιού)

▪ Μινώταυρος/ Λαβύρινθος/ Μίτος Αριάδνης

▪ Διπλός Πέλεκης

▪ Ο μύθος του Προμηθέα

▪ Μέδουσα

▪ Αμαζόνες

▪ Ηρακλής

▪ Ίκαρος & Δαίδαλος

ΤΟΜΕΑΣ 6 | Τρωϊκός Πόλεμος/Τροία

▪ Αχιλλέας

▪ Τρωικός Πόλεμος (wall mapping projection)

▪ Τείχη Τροίας

▪ Δούρειος ίππος (υπερ-κατασκευή 5m)

▪ Τείχος με οπλοστάσιο

ΤΟΜΕΑΣ 7 | Θέατρο

• Αρχαίο θέατρο

Το αρχαίο ελληνικό θέατρο στη σύγχρονη εκδοχή του (πλήρης το σκηνικό της παράστασης “Όρνιθες” που παρουσιάστηκε κ έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης φέτος στην Επίδαυρο, συμπεριλαμβανομένων κουστουμιών, μάσκες, κτλ)

ΤΟΜΕΑΣ 8 | Γίνε κι εσύ…Αρχαίος!

Θρόνος κοινού με χώρο φωτογράφισης

Πληροφορίες

“ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ”

Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή

Είσοδος 14 €

Μαθητικό εισιτήριο 8€

ΑΜΕΑ: Δωρεάν + 14€ ο συνοδός

Ειδικές προσφορές για γκρουπ 3 ατόμων και άνω

Δωρεάν Parking

Διάρκεια ξενάγησης: 1ω κ 15

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.