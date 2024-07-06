Χρήστος Μάστορας: Το πρώτο trailler για την τανία "Υπάρχω" μόλις κυκλοφόρησε

23 χρόνια μετά τον θάνατο του Στέλιου Καζαντζίδη του καλλιτέχνη που λατρεύτηκε στα πέρατα του κόσμου, η ζωή του γίνεται ταινία.

Το σενάριο έχει γράψει η Κατερίνα Μπέη, η οποία, μεταξύ άλλων, έχει υπογράψει και το σενάριο της πολυβραβευμένης ταινίας για τη ζωή της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου, «Ευτυχία» ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Γιώργος Τσεμπερόπουλος, ο οποίος έχει αφήσει το στίγμα του μέσα από επιτυχίες όπως «Αυτή η νύχτα μένει», «Άντε γεια» και «Πίσω Πόρτα».

