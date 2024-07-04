Liam Neeson: Μετά τον θάνατο της συζύγου του τον βλέπουμε μόνο σε θρίλερ δράσης

Το 2007, ο Liam Neeson έλαβε μια περίεργη πρόταση, ένα σενάριο δράσης που είχε γράψει ο Luc Besson και είχε απορρίψει ο Jeff Bridges. Όμως, το έργο περιελάμβανε την εκμάθηση καράτε και τη μετακόμιση στο Παρίσι για τέσσερις μήνες και ο ηθοποιός τα ήθελε και τα δύο. Το γεγονός ότι το «Taken» έγινε παγκόσμια επιτυχία και ότι, μετά τον θάνατο της συζύγου του το 2009, ο Neeson σταμάτησε να αναλαμβάνει δραματικούς ρόλους για να επικεντρωθεί σε ρόλους υψηλής δράσης είναι δύο ανατροπές της μοίρας που κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει.

Από εκείνο το μοιραίο 2009, ο ηθοποιός έχει πρωταγωνιστήσει στη μία ταινία μετά την άλλη: είναι ο βασιλιάς των ηλικιωμένων ηρώων δράσης. Ή, όπως μπορεί να πουν οι κριτικοί, ο αρχηγός των ταινιών με μπαμπάδες. «Νομίζω ότι το κοινό θέλει να βλέπει ανθρώπους που φαίνονται αληθινοί να αναλαμβάνουν δράση, που υποφέρουν και κουράζονται», είχε δηλώσει ο ηθοποιός το 2015.

Η καριέρα του Λίαμ Νίσον μπορεί να χωριστεί σε στάδια τύπου Πικάσο. Το σημερινό του στάδιο ξεκίνησε μετά τον θάνατο της συζύγου του, Natasha Richardson, σε ατύχημα στο σκι. Επρόκειτο να πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Lincoln» του Στίβεν Σπίλμπεργκ και δούλευε για το έργο επί τέσσερα χρόνια... Ωστόσο, όταν διάβασε το σενάριο μήνες, μετά τον θάνατο της γυναίκας του, είπε στον Σπίλμπεργκ ότι δεν είχε τη δύναμη να το κάνει. Τελικά, αντικαταστάθηκε από τον Ντάνιελ Ντέι-Λιούις. «Επιβίωσα με το να το σκάσω λίγο. Το έσκασα για να δουλέψω. Αυτό είναι το περίεργο με τη θλίψη. Δεν μπορείς να προετοιμαστείς γι' αυτό που βιώνεις». Έτσι, λοιπόν, τον βλέπουμε να πρωταγωνιστεί στις ταινίες: «Clash of the Titans», «The A-Team», «The Chronicles of Narnia», «Unknown», «The Grey», «Taken 2», «Cold Pursuit», «The Marksman», «Blacklight», «A Walk Among the Tombstones», «Run All Night» κ.ο.κ.

Ο Νίσον ζει από την υποκριτική εδώ και σχεδόν μισό αιώνα. Ο Ιρλανδός ξεκίνησε από το θέατρο και την πυγμαχία (εξ ου και η σπασμένη μύτη) και τα πήγε καλύτερα στο πρώτο. Ενώ πρωταγωνιστούσε στη θεατρική παράσταση «Of Mice and Men» το 1980, τον ανακάλυψε ο σκηνοθέτης John Boorman, ο οποίος τον έβαλε στον ρόλο του Excalibur. Ο Νίσον έκανε το άλμα στον κινηματογράφο με στυλ. Στην πορεία, ξεκίνησε μια ρομαντική σχέση με την ηθοποιό Helen Mirren, η οποία ήταν ήδη σταρ.

Μεταξύ 1982 και 1986, μπήκε στη δεύτερη επαγγελματική του φάση. Δούλευε ασταμάτητα, με στόχο να πετύχει στο Χόλιγουντ. Έτσι κατέληξε να πρωταγωνιστεί στην ταινία «The Mission». Πρωταγωνίστησε, επίσης, σε θρίλερ όπως τα «Under Suspicion» και «Ruby Cairo» και συνεργάστηκε με διάσημους σκηνοθέτες όπως ο Woody Allen στο «Husbands and Wives» και ο Sam Raimi στο «Darkman».

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ δυσκολευόταν να αποφασίσει ποιος ηθοποιός θα υποδυόταν τον Όσκαρ Σίντλερ: Χάρισον Φορντ, Κέβιν Κόστνερ ή Μελ Γκίμπσον; Μια μέρα πήγε να δει την Άννα Κρίστι και στο τέλος της παράστασης πήγε στο καμαρίνι του Νίσον για να συνομιλήσει με τον ηθοποιό: βρήκε τον δικό του Όσκαρ.

Και η καριέρα του ηθοποιού πήρε και πάλι άλλη ρότα. Γυρίζει το «Law of Toughness», την επανεκκίνηση του κωμικού κινηματογραφικού έπους «The Naked Gun», όπου υποδύεται τον αδέξιο αστυνομικό Φρανκ Ντρέμπιν Τζούνιορ.

