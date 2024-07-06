Η 6η Ιουλίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Φιλιού και με αφορμή την σημερινή ημέρα, η Φίνος Φιλμ δημοσίευσε ένα σχετικό βίντεο - ένα ποτ πουρί - με πλάνα από διάσημα φιλιά του παλιού ελληνικού κινηματογράφου

«Μέρα που είναι ας αρπάξουμε την ευκαιρία να δώσουμε ένα σβουριχτό φιλί σε όλους όσους αγαπάμε και έχουμε κοντά μας» γράφει, μεταξύ άλλων, η λεζάντα.

Για… έμπνευση, βλέπουμε σκηνές με φιλιά από τις ταινίες: «Κορίτσια για Φίλημα», «Αστερισμός της Παρθένου», «Μια Ζωή την Έχουμε», «Ο Επαναστάτης Ποπολάρος», «Το Ανθρωπάκι», «Δεσποινίς Διευθυντής», «Η Ψεύτρα», «Ζητείται Επειγόντως Γαμπρός», «Μαριχουάνα Στοπ», «Μια Κυρία στα Μπουζούκια», «Τζένη Τζένη», «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη», «Με Φόβο και Πάθος», «Μια Τρελλή Τρελλή Οικογένεια», «Ένας Μεγάλος Έρωτας», «Ραντεβού στον Αέρα», «Η Παριζιάνα» και «Η Ωραία των Αθηνών».

Πηγή: skai.gr

