Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Τζέιμς Φόλεϊ (James Foley), γνωστός για ταινίες όπως το καθηλωτικό Glengarry Glen Ross, το εμβληματικό At Close Range και το ψυχολογικό θρίλερ Fear, έφυγε από τη ζωή στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, έπειτα από μάχη με καρκίνο στον εγκέφαλο που διήρκεσε έναν χρόνο. Την είδηση επιβεβαίωσε εκπρόσωπός του, όπως αναφέρει το Variety.

Με καριέρα που εκτείνεται σε σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, ο Φόλεϊ σκηνοθέτησε ταινίες με υποβλητική ατμόσφαιρα και έντονες δραματικές συγκρούσεις, συνεργαζόμενος με κορυφαίους ηθοποιούς όπως ο Σον Πεν, η Μαντόνα, ο Αλ Πατσίνο, η Χάλι Μπέρι, ο Τζακ Λέμον και ο Άλεκ Μπάλντουιν.

Το κινηματογραφικό του ντεμπούτο έγινε το 1984 με το Reckless, ενώ το επόμενο έργο του, At Close Range (1986), με πρωταγωνιστές τον Σον Πεν και τον Κρίστοφερ Γουόκεν, εδραίωσε τη φήμη του στο νεο-νουάρ. Στο soundtrack της ταινίας ακουγόταν το «Live to Tell» της Μαντόνα — τότε σύζυγος του Πεν — με την οποία ο Φόλεϊ συνεργάστηκε επανειλημμένα, σκηνοθετώντας και τη (δυσφημισμένη πλέον) κωμωδία Who’s That Girl, αλλά και αρκετά βιντεοκλίπ της.

Η κορυφαία στιγμή της καριέρας του ήρθε το 1992 με τη μεταφορά του θεατρικού έργου του Ντέιβιντ Μάμετ Glengarry Glen Ross, όπου η ερμηνεία του Αλ Πατσίνο χάρισε στον ηθοποιό υποψηφιότητα για Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα. Η ταινία ξεχώρισε για το all-star καστ της: Τζακ Λέμον, Άλεκ Μπάλντουιν, Εντ Χάρις, Άλαν Άρκιν.

Άλλες γνωστές δουλειές του περιλαμβάνουν: το θρίλερ After Dark, My Sweet (1990), το Two Bits με τον Πατσίνο, το Perfect Stranger με τη Χάλι Μπέρι και τον Μπρους Γουίλις, αλλά και τις συνέχειες του Fifty Shades of Grey, Darker και Freed.

Στην τηλεόραση, σκηνοθέτησε επεισόδια για σειρές όπως τα House of Cards (12 επεισόδια), Twin Peaks, Hannibal, Billions και Wayward Pines.

Ο Τζέιμς Φόλεϊ γεννήθηκε στο Μπρούκλιν και σπούδασε κινηματογράφο στο USC. Καθοριστική για το ξεκίνημά του ήταν η γνωριμία με τον σκηνοθέτη Χαλ Άσμπι (Harold and Maude), ο οποίος, εντυπωσιασμένος από τη φοιτητική του δουλειά, του έδωσε την πρώτη ευκαιρία να σκηνοθετήσει το Reckless.

Σύμφωνα με την οικογένειά του, ο Φόλεϊ αφήνει πίσω του έναν αδελφό, Κέβιν, δύο αδελφές, την Αϊλίν και την Τζο Αν, καθώς και τον ανιψιό του Κουίν. Είχε χάσει τον αδελφό του Τζέραλντ.

