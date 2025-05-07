«Practical Magic 2»: Οι Sandra Bullock και Nicole Kidman ετοιμάζονται να ρίξουν και πάλι τα ξόρκια τους στη μεγάλη οθόνη

Έπειτα από σχεδόν τρεις δεκαετίες, οι αγαπημένες αδελφές Owens ετοιμάζονται να ρίξουν και πάλι τα ξόρκια τους στη μεγάλη οθόνη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Warner Bros, το σίκουελ «Practical Magic 2», θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 18 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι βραβευμένες με Όσκαρ πρωταγωνίστριες, Σάντρα Μπούλοκ και Νικόλ Κίντμαν, επιστρέφουν στους εμβληματικούς ρόλους των αδελφών Sally και Gillian Owens, αντίστοιχα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Practical Magic 2» θα κυκλοφορήσει την ίδια ημερομηνία στις αίθουσες με τη νέα ταινία του Ζακ Κρέγκερ, «Resident Evil» από τη Sony. Η Warner Bros διατηρούσε την 18η Σεπτεμβρίου ως «κενή» ημερομηνία για μια νέα της παραγωγή, η οποία πλέον αποκαλύφθηκε όπως αναφέρει το The Hollywood Reporter.

‘PRACTICAL MAGIC 2’ will be released in theaters on September 18, 2026.



Nicole Kidman and Sandra Bullock will return.

pic.twitter.com/znXreDCNHV — Film Updates (@FilmUpdates) May 6, 2025

Tη σκηνοθεσία του σίκουελ έχει αναλάβει η Σούζαν Μπίερ, ενώ το σενάριο φέρει την υπογραφή του Ακίβα Γκόλντσμαν. Οι δύο διάσημες πρωταγωνίστριες θα αναλάβουν ρόλο και στη παραγωγή μαζί με την Ντενίζ ΝτιΝόβι. Σημειώνεται ότι η ταινία του 1998, σε σκηνοθετική επιμέλεια του Γκρίφιν Νταν, ακολουθεί «δύο αδελφές μάγισσες, που μεγαλώνουν σε μια μικρή πόλη υπό την ιδιόρρυθμη φροντίδα των εκκεντρικών θείων τους και έρχονται αντιμέτωπες με τις προκαταλήψεις και με μια κατάρα που απειλεί να τις εμποδίσει να βρουν την αληθινή αγάπη».

Αν και δεν έχουν αποκαλυφθεί λεπτομέρειες για τη νέα πλοκή, η Ντενίζ ΝτιΝόβι είχε αποκαλύψει παλαιότερα σε συνέντευξή της στο Entertainment Weekly ότι το σίκουελ θα αντλήσει έμπνευση από το μυθιστόρημα της Άλις Χόφμαν «The Book of Magic» του 2021.

