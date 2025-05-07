«Jay Kelly»: Η νέα ταινία του Νόα Μπόμπακ με τους Τζορτζ Κλούνεϊ και Άνταμ Σάντλερ

Η επερχόμενη παραγωγή «Jay Kelly» του Netflix, με τους βραβευμένους Τζορτζ Κλούνεϊ και Άνταμ Σάντλερ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, αναμένεται να κάνει αισθητή την παρουσία της στην κούρσα των φετινών βραβείων.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία του καταξιωμένου Νόα Μπόμπακ, θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 14 Νοεμβρίου, πριν γίνει διαθέσιμη για streaming στην πλατφόρμα τρεις εβδομάδες αργότερα, στις 5 Δεκεμβρίου.

Ο Μπόμπακ συνυπογράφει το σενάριο μαζί με την Έμιλι Μόρτιμερ, η οποία συμμετέχει επίσης στο λαμπερό και πολυπληθές καστ.

Everybody knows Jay Kelly, but Jay Kelly doesn't know himself.



JAY KELLY stars George Clooney and Adam Sandler.



A Noah Baumbach Picture.



In theaters November 14 and on Netflix December 5. pic.twitter.com/nuiw93sJW4 — Netflix (@netflix) May 6, 2025

Και συγκεκριμένα περιλαμβάνει τους Μπίλι Κρούνταπ, Λόρα Ντερν, Ράιλι Κιου, Γκρέις Έντουαρντς, Στέισι Κιτς, Πάτρικ Γουίλσον, Τζιμ Μπρόουντμπεντ, Ιβ Χιούσον και Γκρέτα Γκέργουιγκ, μεταξύ άλλων.

Στην παραγωγή βρίσκονται ο Ντέιβιντ Χέιμαν, η Έιμι Πασκάλ και ο Μπόμπακ.

Το «Jay Kelly» αποτελεί την τέταρτη ταινία του σκηνοθέτη στη πλατφόρμα μετά τα «White Noise», «Marriage Story» και «The Meyerowitz Stories». Η τελευταία κυκλοφόρησε το 2017 και πρωταγωνιστεί ο Σάντλερ στο πλευρό των Ντάστιν Χόφμαν, Μπεν Στίλερ και Έμα Τόμσον. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μπόμπακ, ήταν υποψήφιος για Όσκαρ το 2024 για τη συνυπογραφή του σεναρίου της «Barbie» μαζί με τη Γκέργουιγκ, όπως αναφέρει το Hollywood Reporter.

Πηγή: skai.gr

