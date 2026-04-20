Τσαρλς Ντανς: Σε συζητήσεις για το «The Batman Part II»

Έπειτα από μήνες έντονης φημολογίας και διαδοχικές αρνήσεις από κορυφαίους αστέρες του Χόλιγουντ, ο Ματ Ριβς φαίνεται πως βρήκε τον ιδανικό Christopher Dent για το επερχόμενο «The Batman: Part II».

Ο συγκεκριμένος ρόλος αποτελούσε το τελευταίο μεγάλο κομμάτι του παζλ για το καστ. Παρόλο που η πρόταση φέρεται να πέρασε από τα χέρια ηθοποιών όπως οι Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Μπραντ Πιτ, Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Βίγκο Μόρτενσεν και Ντάνιελ Κρεγκ, οι οποίοι τελικά αρνήθηκαν, ο Ριβς παρέμεινε σταθερός στην απόφασή του για έναν πρωταγωνιστή ηλικίας μεταξύ 60 και 83 ετών.

Τελικά, ο 79χρονος Τσαρλς Ντανς βρίσκεται πλέον σε προχωρημένες συζητήσεις για να ενσαρκώσει τον Dent σε έναν ρόλο που αναμένεται να αποτελέσει σταθμό στην κινηματογραφική του πορεία.

Η καριέρα του είναι γεμάτη από επιβλητικές ερμηνείες, με πλέον διάσημη εκείνη του αδίστακτου πατριάρχη Tywin Lannister στο «Game of Thrones» του ΗΒΟ. Παράλληλα, απέδειξε το υποκριτικό του εύρος στο «The Imitation Game», ενώ η ερμηνεία του ως ο πανίσχυρος μεγιστάνας William Randolph Hearst στο «Mank» του Ντέιβιντ Φίντσερ απέσπασε διθυραμβικές κριτικές.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον επιστρέφει στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Σκοτεινού Ιππότη, έχοντας στο πλευρό του τον Σεμπάστιαν Σταν ως Harvey Dent και την Σκάρλετ Τζοχάνσον στον ρόλο της συζύγου του Harvey.

Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Τζέφρι Ράιτ, Κόλιν Φάρελ, Άντι Σέρκις, Πολ Ντέινο και, κατά πάσα πιθανότητα, τον Μπάρι Κίογκαν. Ο Ματ Ριβς υπογράφει το σενάριο μαζί με τον Μάτσον Τόμλιν. Σύμφωνα με το World of Reel, τα γυρίσματα είναι προγραμματισμένα να ξεκινήσουν στις 29 Μαΐου στο Λονδίνο, με την ταινία να αναμένεται στις αίθουσες το φθινόπωρο του 2027.

Πηγή: skai.gr

