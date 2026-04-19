Το 65ο Φεστιβάλ Τηλεόρασης Μόντε Κάρλο τιμά τους Κρίστιν Σκοτ Τόμας και Κερτ Ράσελ

Η Κρίστιν Σκοτ Τόμας (Kristin Scott Thomas) και ο Κερτ Ράσελ (Kurt Russell) πρόκειται να τιμηθούν με το Βραβείο Crystal Nymph στο 65ο Φεστιβάλ Τηλεόρασης του Μόντε Κάρλο.



Η απονομή θα πραγματοποιηθεί στο Grimaldi Forum από τον πρίγκιπα Αλβέρτο Β', επισφραγίζοντας την αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς των δύο κορυφαίων ηθοποιών στη δημιουργική βιομηχανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο παρελθόν με το συγκεκριμένο βραβείο έχουν τιμηθεί μεταξύ άλλων οι Μάικλ Ντάγκλας (Michael Douglas), Έλεν Μίρεν (Helen Mirren) και Μόργκαν Φρίμαν (Morgan Freeman).

