Lionsgate: Έρχεται το «Michael 2» – Έχει ήδη γυριστεί το 25% της ταινίας

Η Lionsgate επιβεβαίωσε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης ανακοίνωσης κερδών ότι η ταινία «Michael 2» είναι καθ'οδόν και ότι έχει ήδη προχωρήσει περισσότερο από όσο γνωρίζει οποιοσδήποτε εκτός του στούντιο. Ο πρόεδρος του τμήματος Κινηματογράφου, Άνταμ Φόγκελσον, αποκάλυψε ότι το 25-30% της συνέχειας έχει ήδη γυριστεί από πλάνα που δημιουργήθηκαν κατά την αρχική παραγωγή.

Τα κέρδη της ταινίας με θέμα τη ζωή του βασιλιά της ποπ Μάικλ Τζάκσον ανέρχονται σε 704 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και πλησιάζουν τα 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Η ταινία «Michael» έκανε πρεμιέρα στις 24 Απριλίου και αναδείχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές ιστορίες της χρονιάς, αλλά και το πρότζεκτ μέσω του οποίου η Lionsgate είναι έτοιμη να ξεπεράσει το παγκόσμιο όριο του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για πρώτη φορά στην ιστορία του κινηματογραφικού στούντιο.

Ο διευθύνων σύμβουλος Τζον Φελτχάιμερ έθεσε ξεκάθαρα τη θέση του στούντιο: «Πιστεύουμε ότι υπάρχουν πολύ περισσότερες ιστορίες να αφηγηθούμε και πολύ περισσότερη μουσική να μοιραστούμε».

Το ποσοστό 25-30% που έχει ήδη γυριστεί είναι η λεπτομέρεια που αλλάζει τη συζήτηση - σημαίνει ότι το φιλμ «Michael 2» δεν ξεκινά από το μηδέν, αλλά βασίζεται σε υλικό που ήδη υπάρχει, το οποίο συμπιέζει σημαντικά τόσο το χρονοδιάγραμμα παραγωγής όσο και την οικονομική έκθεση.

«Μπορούμε να πάμε μπροστά και πίσω στην αφήγηση αυτής της ιστορίας. Υπάρχουν τόσα πολλά άλλα γεγονότα που συνέβησαν, ακόμη και στο χρονικό πλαίσιο της αρχικής ταινίας, που δεν αναφέρθηκαν» είπε ο Φόγκελσον. Η πρώτη ταινία καλύπτει τα πρώτα χρόνια της ζωής του Μάικλ Τζάκσον μέχρι την εποχή που ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τους Jackson Five και ακολουθεί σόλο καριέρα.

Πηγή: skai.gr

