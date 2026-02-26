Συνεχίζονται τα γυρίσματα της ταινίας "The Riders" με πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό Μπραντ Πιτ, ο οποίος βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στην Ελλάδα, με σκηνές της παραγωγής να πραγματοποιούνται αυτήν την περίοδο στην Ύδρα.

Τα συνεργεία μετέτρεψαν το λιμάνι και τα σοκάκια γύρω από αυτό σε κινηματογραφικό πλατό με σκηνικά, βοηθητικά κτίρια και τεχνικό εξοπλισμό ενώ τα γυρίσματα θα συνεχιστούν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στο πλαίσιο της εξέλιξης της ιστορίας.

More images of Brad Pitt in Hydra, Greece, filming his latest movie, The Riders. The first day of the shoot took place at the School of Fine Arts. pic.twitter.com/mY0rQ8eAJA — Art Hits Hard (@nightwriter22) February 20, 2026

To "The Riders" βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Αυστραλού συγγραφέα Τιμ Γουίντον που κυκλοφόρησε το 1994, το οποίο ήταν υποψήφιο για βραβείο Booker, και ο πολυβραβευμένος σεναριογράφος Ντέιβιντ Κατζάνικ, γνωστός για τη δουλειά του στο είδος του θρίλερ, το διασκευάζει για την κινηματογραφική οθόνη.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Έντβαρντ Μπέργκερ, σκηνοθέτης, μεταξύ άλλων, των ταινιών «Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο»», που τιμήθηκε με Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας και «Κονκλάβιο», που απέσπασε 8 υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Η υπόθεση

Η ταινία ακολουθεί τον Φρεντ Σκάλι (Μπραντ Πιτ) και την 11χρονη κόρη του, οι οποίοι - όταν η σύζυγός του εξαφανίζεται χωρίς καμία εξήγηση - ξεκινούν ένα ταξίδι σε όλη την Ευρώπη αναζητώντας την, πηγαίνοντας στα μέρη που είχαν επισκεφθεί κάποτε ως οικογένεια.

Καθώς το ταξίδι εξελίσσεται και η ανάγκη του συζύγου για απαντήσεις μεγαλώνει, αναγκάζεται να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο μίας ζωής διαφορετικής από εκείνη που είχε φανταστεί και ανακαλύπτει νόημα σε ό,τι, και σε όποιον παραμένει.

Πρόκειται για μία βαθιά συγκινητική ιστορία για το πώς αγκαλιάζουμε τις αβεβαιότητες της ζωής και βρίσκουμε δύναμη στους δεσμούς που αντέχουν στον χρόνο.

Ο ρόλος του «οικογενειάρχη» Πιτ

Ο Έντβαρντ Μπέργκερ δήλωσε για τη νέα του ταινία στο Deadline: «Το The Riders είναι μία ταινία πάνω σε έναν χαρακτήρα. Έχουμε τον μεγαλύτερο σταρ στον κόσμο να κάνει μια πολύ προσωπική, "χαμηλότονη" ταινία και να εμβαθύνει στον ρόλο. Στην ταινία τον γνωρίζουμε στην αρχή να χτίζει ένα σπίτι. Αυτός ο τύπος ξέρει να χτίζει σπίτι με τα χέρια του. Τον βλέπουμε να το φτιάχνει για την οικογένειά του. Είναι ο κλασικός κουβαλητής, ο παραδοσιακός οικογενειάρχης. Και μετά ξεκινάει ένα ταξίδι για να βρει τη γυναίκα του, που έχει εξαφανιστεί ξαφνικά […].

Τον ακολουθούμε από την Ιρλανδία στην Ελλάδα, μετά Βρυξέλλες, Άμστερνταμ και πίσω στην Ιρλανδία. Είναι μία μεγάλη οδύσσεια σε όλη την Ευρώπη, και μέσα σε όλο αυτό αρχίζει και διαλύεται. Και πραγματικά ανυπομονώ να δω τον Μπραντ να το κάνει αυτό. Ο Μπραντ είναι ο ηθοποιός με τη μεγαλύτερη ενσυναίσθηση. Μπορεί να κάνει τα πάντα. Επιπλέον, φέρνει χιούμορ. Φέρνει μία ελαφρότητα. Κι είναι υπέροχο γιατί το βλέπει σαν πραγματική πρόκληση. Πραγματικά θέλει να κατακτήσει αυτόν τον χαρακτήρα. […]Είναι μία ταινία με σταρ στο επίκεντρο... αλλά και σπουδαίους χαρακτήρες».

Στο καστ συμμετέχουν, επίσης, οι Κόκο Γκρίνστον, Τζούλιαν Νίκολσον, Ντάνι Χιούστον, Μάικλ Σμάιλι, Καμίλ Κοτέν και Ούλριχ Τόμσεν. Την παραγωγή έχουν αναλάβει οι Μπραντ Πιτ, Ντέντε Γκάρντνερ, Τζέρεμι Κλάινερ (Plan B Entertainment), Ρίντλεϊ Σκοτ, Μάικλ Πρους (Scott Free Productions), Έντβαρντ Μπέργκερ (Nine Hours) και Ντέιβιντ Κατζάνικ. Στη συμπαραγωγή συμμετέχει και η ελληνική εταιρεία Blonde.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στην Ελλάδα από τη Spentzos Film στο τέλος του έτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

