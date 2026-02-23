Λογαριασμός
Ο ΣΚΑΪ στα γυρίσματα του Μπραντ Πιτ στην Ύδρα - Δείτε βίντεο

Ο Μπραντ Πιτ αποφεύγει να εμφανίζεται συχνά σε δημόσια θέα, καθώς προτιμά να απομονώνεται και να ξεκουράζεται

Μπραντ Πιτ

Πλάνα από τα γυρίσματα της ταινίας «The Wild», στην οποία πρωταγωνιστεί ο διάσημος χολιγουντιανός σταρ, Μπραντ Πιτ μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Ο διάσημος ηθοποιός βρίσκεται μαζί με το συνεργείο της παραγωγής στο πανέμορφο νησί του Αργοσαρωνικού, προκειμένου να γυρίσει ορισμένες σκηνές της νέας του ταινίας.

Ο Μπραντ Πιτ αποφεύγει να εμφανίζεται συχνά σε δημόσια θέα, καθώς προτιμά να απομονώνεται και να ξεκουράζεται.

Δείτε το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ από την Ύδρα

