Συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ στα σοκάκια της Ύδρας, με την χολιγουντιανή παραγωγή να παραμένει στο νησί για άλλες περίπου 10 ημέρες, πριν μεταφερθεί η «δράση» στη Νέα Μάκρη της Αττικής.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, οι ντόπιοι που συμμετέχουν ως κομπάρσοι στα γυρίσματα αμείβονται με 150 ευρώ την ημέρα.

Από την άλλη πλευρά, οι καταστηματάρχες που χθες έκλεισαν τα μαγαζιά τους στο λιμάνι, για τις ανάγκες των γυρισμάτων, αποζημιώθηκαν από την παραγωγή με 500 ευρώ, «πάνω κάτω τον ημερήσιο τζίρο μας», όπως είπαν χαρακτηριστικά.

Συγκινημένοι οι κάτοικοι με το δελφίνι της δεκαετίας του ’80

Στα πλάνα που γυρίζονται στην Ύδρα, σύμφωνα με την υπόθεση της ταινίας The Ridders, ο Μπραντ Πιτ υποτίθεται ότι φτάνει στο νησί με την κόρη του για να ψάξει την εξαφανισμένη σύζυγό του.

Εχθές, έγιναν γυρίσματα μέσα στο δελφίνι της δεκαετίας του '80 που έχει έρθει στο νησί για να μεταφέρει την ατμόσφαιρα της εποχής που διαδραματίζεται η ταινία.

Μάλιστα, οι κάτοικοι και οι κομπάρσοι που συμμετείχαν, δήλωσαν πολύ συγκινημένοι από την εμπειρία να δουν και να μπουν μετά από τόσα χρόνια στο δελφίνι με το οποίο ταξίδευαν στο παρελθόν.

Πηγή: skai.gr

