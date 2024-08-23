Μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για το «The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim» - του «Άρχοντα των Δαχτυλιών» σε κινούμενα σχέδια - το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Δεκέμβριο.

Η ταινία κινουμένων σχεδίων αποτελεί prequel των live-action ταινιών της κύριας τριλογίας και - σύμφωνα με το Deadline - διαδραματίζεται 261 χρόνια πριν από τα επικά γεγονότα του "The Fellowship of the Ring" (Η Συντροφιά του Δαχτυλιδιού).

Επίσης, αποκαλύπτει μία ιστορία του εμβληματικού βασιλιά του Rohan, Helm Hammerhand με τον Μπράιαν Κοξ (Brian Cox) να δανείζει την φωνή του.

Το καστ περιλαμβάνει επίσης την Μιράντα Ότο (Miranda Ottο) να επαναλαμβάνει το ρόλο της ως Éowyn και τους Γκάια Γουάιζ (Gaia Wise) ως Héra και Λουκ Πασκαλίνο (Luke Pasqualino) ως Wulf.

Η ταινία είναι βασισμένη σε μία ιστορία των Jeffrey Addiss και Will Matthews, σε σενάριο που έγραψαν οι Phoebe Gittins και Arty Papageorgiou, εμπνευσμένη από τους χαρακτήρες του J.R.R. Tolkien.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη «μια ξαφνική επίθεση από τον Wulf, έναν έξυπνο και αδίστακτο άρχοντα του Ντάνλαντινγκ που αναζητά εκδίκηση για τον θάνατο του πατέρα του, αναγκάζει τον Helm και τους ανθρώπους του να προβούν σε μια τολμηρή τελευταία αντίσταση στο αρχαίο οχυρό του Χόρνμπουργκ το οποίο αργότερα θα γίνει γνωστό ως «Helm's Deep».

Βρισκόμενη σε μια ολοένα και πιο απελπιστική κατάσταση, η Héra, η κόρη του Helm, πρέπει να βρει το κουράγιο να ηγηθεί της αντίστασης ενάντια σε έναν θανάσιμο εχθρό που έχει σκοπό την πλήρη καταστροφή τους».

Σύμφωνα με το Variety, η ταινία με την στήριξη των Warner Bros. Animation, New Line Cinema και Sola Entertainment αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις13 Δεκεμβρίου.



