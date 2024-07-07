Το πρώτο teaser της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ σε ρόλο οδηγού της Formula 1 είναι γεγονός!
Λίγη ώρα πριν ξεκινήσει το Grand Prix του Σίλβερστοουν, η Formula 1 δημοσίευσε στα social media το τρέιλερ της ταινίας με τίτλο «F1», στην οποία θα πρωταγωνιστήσει ο βραβευμένος με όσκαρ ηθοποιός, ο οποίος θα ενσαρκώσει τον ρόλο ενός βετεράνου πιλότου που επιστρέφει στους αγώνες, στο πλευρό ενός νέου ταλέντου.
Η ταινία γυρίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν στον πραγματικό κόσμο της F1, με πολλά από τα γυρίσματα να πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των φετινών Grand Prix, καθώς όπως μπορείτε να δείτε στο τρέιλερ, εμφανίζονται και πολλοί οδηγοί της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού.
Μάλιστα, ο Λιούις Χάμιλτον έχει ενεργό ρόλο στο σενάριο και στα γυρίσματα της ταινίας, ώστε να διασφαλιστεί όσο το δυνατόν καλύτερα ο ρεαλισμός που θα υπάρχει στην ταινία.
Η πρεμιέρα της νέας κινηματογραφικής δουλειάς του Μπραντ Πιτ θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι του 2025, σε μια παραγωγή της Apple και της Warner Bros. Pictures.
This is F1. Starring Brad Pitt.
In cinemas Summer 2025.#F1 #F1Movie pic.twitter.com/YQHvqNs5Ir— Formula 1 (@F1) July 7, 2024
