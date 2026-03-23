Στίβεν Σπίλμπεργκ: Αποκάλυψε πώς ήταν η συνεργασία του με τον Τομ Κρουζ

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ αποκάλυψε πρόσφατα πώς ήταν η συνεργασία του με τον Τομ Κρουζ, μιλώντας σε εκδήλωση του Φεστιβάλ SXSW στο Όστιν του Τέξας. Ο θρυλικός σκηνοθέτης που ένωσε τις δυνάμεις του με τον σταρ στο «Minority Report» (2002) και στο «War of the Worlds» (2005), μοιράστηκε ότι ο Κρουζ εμφανιζόταν στο γύρισμα πριν από το συνεργείο.

«Ο Τομ ερχόταν κάθε πρωί την ίδια ώρα με μένα», είπε ο Σπίλμπεργκ, και εξήγησε: «Εγώ φτάνω στο πλατό πριν από όλους, ακόμη και από το συνεργείο, γύρω στις 6:30. Και εκείνος επέμενε να είναι εκεί μαζί μου, για να σχεδιάζουμε όλη τη μέρα από την αρχή, κάτι που με βοήθησε πολύ».

Ο διάσημος πρωταγωνιστής φημίζεται για το πάθος του και για το γεγονός ότι θέτει συνεχώς τον πήχη ψηλότερα στην καριέρα του. Σε συνέντευξη στο περιοδικό «People» τον περασμένο Μάιο, ο Κρουζ δήλωσε ότι φροντίζει να εξελίσσει συνεχώς τις δεξιότητές του, καθώς γνωρίζει ότι αυτό τον κάνει καλύτερο στην τέχνη του.

«Μαθαίνω συνεχώς νέα πράγματα, γιατί ξέρω ότι κάποια στιγμή θα τα χρησιμοποιήσω σε μια ταινία», ανέφερε και ενδεικτικά πρόσθεσε την εκμάθηση πιάνου, τον χορό, αλλά και πιο ριψοκίνδυνες δραστηριότητες όπως οι πτήσεις με αεροπλάνα και ελικόπτερα. «Το ωραίο είναι ότι ποτέ δεν φτάνεις στο τέλος. Πάντα μπορείς να γίνεις καλύτερος», κατέληξε ο Τομ Κρουζ.



Πηγή: skai.gr

