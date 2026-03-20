«The Riders»: Λάρα Πάλβερ και Κίμωνας Κουρής στο πλευρό του Μπραντ Πιτ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Έντουαρντ Μπέργκερ ενισχύει το καστ της νέας του ταινίας «The Riders» με τις προσθήκες της Λάρα Πάλβερ και του Κίμωνα Κουρή, με γυρίσματα ήδη σε Ύδρα και Χαλκίδα.

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τιμ Γουίντον και ακολουθεί τον Αυστραλό Scully που ταξιδεύει στην Ευρώπη με την κόρη του αναζητώντας τη σύζυγό του.

Πρωταγωνιστεί ο βραβευμένος με Όσκαρ Μπραντ Πιτ, ενώ το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Τζούλιαν Νίκολσον, Κόκο Γκρίνστον, Μάικλ Σμάιλι, Ντάνι Χιούστον, Καμίλ Κοτέν και Ούλριχ Τόμσεν.

Ο Έντουαρντ Μπέργκερ ενίσχυσε το καστ της νέας του ταινίας, «The Riders» (A24), με δύο ακόμα σημαντικές προσθήκες, τη Λάρα Πάλβερ και τον Κίμωνα Κουρή. Αξίζει να σημειωθεί πως μέρος των γυρισμάτων της πολυσυζητημένης παραγωγής έχει ήδη πραγματοποιηθεί στην Ύδρα και τη Χαλκίδα.

Οι λεπτομέρειες για τους χαρακτήρες παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό. Η φιλόδοξη παραγωγή βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Αυστραλού συγγραφέα Τιμ Γουίντον, που εκδόθηκε το 1994. Η ιστορία ακολουθεί τον Scully, «έναν Αυστραλό που διασχίζει την Ευρώπη μαζί με τη μικρή του κόρη, Billie, αναζητώντας τη σύζυγό του που τους εγκατέλειψε».

Πρωταγωνιστεί ο βραβευμένος με Όσκαρ Μπραντ Πιτ, ενώ το καστ συμπληρώνουν οι Τζούλιαν Νίκολσον, Κόκο Γκρίνστον, Μάικλ Σμάιλι, Ντάνι Χιούστον, Καμίλ Κοτέν και Ούλριχ Τόμσεν. Ο Ντέιβιντ Κατζάνικ υπέγραψε την προσαρμογή του σεναρίου. Ο Ρίντλεϊ Σκοτ και ο Μάικλ Πρους της Scott Free έχουν αναλάβει την παραγωγή, μαζί με τον σεναριογράφο και τον Μπέργκερ για λογαριασμό της Nine Hours, καθώς και τους Πιτ, Τζέρεμι Κλάινερ και Ντέντε Γκάρντνερ για την Plan B Entertainment.

Η Scott Free, ο Μπέργκερ και ο Κατζάνικ ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους μετά τη σειρά «The Terror» του AMC. Το εγχείρημα άρχισε να παίρνει μορφή πριν από μια δεκαετία, όταν ο πολυβραβευμένος σεναριογράφος παρουσίασε το μυθιστόρημα στη Scott Free και κέντρισε το ενδιαφέρον του Μπέργκερ. Σύμφωνα με το Deadline, η A24 χρηματοδοτεί την ταινία και θα αναλάβει την διανομή της σε όλο τον κόσμο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.