«Wild Horse Nine»: Μάλκοβιτς και Ρόκγουελ πράκτορες της CIA στη νέα ταινία του ΜακΝτόνα

Δόθηκε στη δημοσιότητα από την Searchlight Pictures το τρέιλερ για τη νέα ταινία του Μάρτιν ΜακΝτόνα, «Wild Horse Nine». Πρόκειται για την πρώτη του παραγωγή, σε σενάριο και σκηνοθεσία, μετά το «The Banshees of Inisherin» του 2023, το οποίο ήταν υποψήφιο για εννέα Όσκαρ.

Το φιλμ διαδραματίζεται λίγο πριν το πραξικόπημα της Χιλής το 1973 και ακολουθεί τους Τζον Μάλκοβιτς και Σαμ Ρόκγουελ ως πράκτορες της CIA, Chris και Lee. «Οι δυο τους στέλνονται από την υπηρεσία τους στο Σαντιάγο, στο Νησί του Πάσχα, κατόπιν εντολής του προϊσταμένου τους, ΜJ (Στιβ Μπουσέμι). Καθώς οι επί χρόνια συνεργάτες παλεύουν με το σκοτεινό παρελθόν τους και τις επικίνδυνες συνωμοσίες, ο αναπάντεχος δεσμός που αναπτύσσει ο Chris με δύο φοιτήτριες με επαναστατική δράση απειλεί να τινάξει στον αέρα το ταξίδι όλων στον απομακρυσμένο παράδεισο».

Το καστ συμπληρώνουν οι Πάρκερ Πόουζι, Μαριάνα ντι Τζιρολάμο, Αϊλίν Σάλας και Τομ Γουέιτς, σύμφωνα με το Deadline. Οι Γκράχαμ Μπρόντμπεντ, Πίτερ Τσέρνιν, Ανίτα Όβερλαντ και ο σκηνοθέτης υπογράφουν την παραγωγή.

Η μαύρη κωμωδία επανενώνει τον ΜακΝτόνα με τον Ρόκγουελ μετά την ταινία «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri», η οποία είχε προταθεί για επτά Όσκαρ, κερδίζοντας τελικά δύο: Β' Ανδρικού Ρόλου για τον Ρόκγουελ και Α' Γυναικείου Ρόλου για την Φράνσις ΜακΝτόρμαντ. Το «Wild Horse Nine» αναμένεται στις αίθουσες στις 6 Νοεμβρίου.

