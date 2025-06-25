«Steve»: Η πρώτη φωτογραφία του Κίλιαν Μέρφι από τη δραματική ταινία του Netflix

Tο Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο στιγμιότυπο του Κίλιαν Μέρφι (Cillian Murphy), ο οποίος πρωταγωνιστεί στη νέα δραματική ταινία «Steve». Το φιλμ βασίζεται στο μυθιστόρημα «Shy» του Μαξ Πόρτερ (Max Porter), ο οποίος υπογράφει και το σενάριο.

Διαδραματίζεται στα μέσα της δεκαετίας του '90 και παρακολουθεί «τα γεγονότα ενός κομβικού 24ωρου στη ζωή του Steve (Μέρφι), ενός διευθυντή οικοτροφείου και των μαθητών του με βίαιη και παραβατική συμπεριφορά». Η εικόνα δείχνει τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό να κρατά ένα μπαλάκι του τένις και να είναι ακουμπισμένος σε έναν μαυροπίνακα. Στο πλευρό του, συμπρωταγωνιστούν οι Tζέι Λικούργκο, Τρέισι Ούλμαν, Σίμπι Ατζικάβο και Έμιλι Γουάτσον.

First look at Cillian Murphy in ‘STEVE’



The film follows the day in the life of a headteacher and his students at a last-chance reform college



Releasing October 3 on Netflix. pic.twitter.com/luK8512b1W — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 24, 2025

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «καθώς ο Steve παλεύει να προστατεύσει το σχολείο από επικείμενο κλείσιμο, αγωνίζεται και για την ψυχική του υγεία. Παράλληλα ο Shy (Λικούργκο), ένας ανήσυχος έφηβος ο οποίος βρίσκεται παγιδευμένος ανάμεσα στο παρελθόν και σε αυτό που έρχεται μπροστά του, προσπαθεί να συμβιβάσει την εσωτερική του ευαισθησία με την έφεση για αυτοκαταστροφή και βία». Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Τιμ Μίλαντς, με τον οποίο ο Μέρφι συνεργάστηκε στο «Peaky Blinders» και στο «Small Things Like These», σύμφωνα με το Hollywood Reporter.

