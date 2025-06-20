Ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν ετοιμάζεται να επιστρέψει με το κινηματογραφικό έπος της «Οδύσσειας», μια εντυπωσιακή διασκευή του ομηρικού έπους, με πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα και ένα καστ που κόβει την ανάσα.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, το πρώτο teaser trailer της ταινίας αναμένεται να κυκλοφορήσει νωρίτερα απ’ ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί, πιθανότατα μαζί με την πρεμιέρα του «Jurassic World: Rebirth» στις 2 Ιουλίου, καθώς και οι δύο ταινίες διανέμονται από την Universal.

Το σύντομο αυτό trailer δεν θα περιλαμβάνει σκηνές δράσης, αλλά αφήγηση από την Αν Χάθαγουεϊ, η οποία υποδύεται την Πηνελόπη. Όπως συνηθίζει ο Νόλαν, το υλικό θα είναι λιτό, ατμοσφαιρικό και αρκετά μυστηριώδες για να βάλει φωτιά στο διαδίκτυο.

Ένα καστ γεμάτο αστέρες

Στην «Οδύσσεια» πρωταγωνιστεί ο Ματ Ντέιμον στον κεντρικό ρόλο του Οδυσσέα, ενώ τον πλαισιώνουν αστέρες όπως οι Ζεντέγια, Έλιοτ Πέιτζ, Τομ Χόλαντ, Σαρλίζ Θερόν, Άν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Λουπίτα Νιόνγκο, Τζον Μπέρνταλ και Μία Γκοθ.

Η ταινία βρίσκεται ακόμα σε φάση γυρισμάτων, με τη μεγάλης κλίμακας παραγωγή να ξεκινά τον Φεβρουάριο του 2025. Ο Νόλαν και η ομάδα του έχουν ήδη ταξιδέψει για γυρίσματα σε Μαρόκο, Ελλάδα, Ιταλία, Σκωτία, Λος Άντζελες και Ισλανδία, ενώ τον Ιούλιο θα μεταφερθούν στην Ιρλανδία και στη συνέχεια στο Λονδίνο.

Η «Οδύσσεια» θεωρείται μία από τις πιο φιλόδοξες δημιουργίες του Νόλαν, με προϋπολογισμό που εκτιμάται στα 250 εκατομμύρια δολάρια, νέα υπερσύγχρονα IMAX φιλμικά μέσα και τη φωτογραφία να επιμελείται ο σταθερός συνεργάτης του, Χόιτε Βαν Χόιτεμα.

Όπως δήλωσε μέλος της ομάδας κασκαντέρ, ο Τζέιμς Νιούμαν, «Δεν πρόκειται να ξαναγυριστεί τέτοια ταινία. Θα είναι ένα έπος μέσα στα έπη. Ο Νόλαν είναι στα καλύτερά του, δεν κρατά τίποτα πίσω». Ο ίδιος αναφέρθηκε και στη «τρελή», δεκάχρονη πορεία του Οδυσσέα, την οποία ο Νόλαν προσπαθεί να αποδώσει με γυρίσματα σε όλη την Ευρώπη.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Ιουλίου 2026, αποκλειστικά σε διανομή της Universal Pictures και σε μορφή IMAX, ενισχύοντας τη μεγαλοπρέπεια της εμπειρίας.

