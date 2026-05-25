Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Δεν πίστευε ότι το «Taxi Driver» θα γινόταν θρύλος

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο μπορεί σήμερα να βλέπει το «Taxi Driver» ως ένα από τα πιο εμβληματικά φιλμ στην ιστορία του κινηματογράφου, όμως όταν το γύριζε δεν είχε καμία βεβαιότητα ότι η ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε θα άφηνε τέτοιο αποτύπωμα.

Ο 82χρονος ηθοποιός μίλησε στο μέσο «Page Six», μαζί με τη συνιδρύτρια του Φεστιβάλ Τραϊμπέκα, Τζέιν Ρόζενταλ, με αφορμή τη φετινή διοργάνωση, όπου το «Taxi Driver» θα προβληθεί ξανά για τα 50 χρόνια του. «Δεν μπορείς ποτέ να σκέφτεσαι ότι κάνεις κάτι που θα έχει αντίκτυπο», είπε ο Ντε Νίρο, προσθέτοντας πως ο ίδιος «δεν το βλέπει ποτέ έτσι», γιατί η επιτυχία είναι «έξω από τον έλεγχό σου».

Στην ταινία του 1976, ο Ντε Νίρο υποδύθηκε τον Τράβις Μπικλ, έναν μοναχικό και ασταθή οδηγό ταξί στη Νέα Υόρκη, του οποίου η ψυχική κατάσταση επιδεινώνεται όσο βυθίζεται στη σκοτεινή πλευρά της πόλης. Δίπλα του πρωταγωνιστούσαν η Τζόντι Φόστερ, η Σίμπιλ Σέπερντ, ο Χάρβεϊ Καϊτέλ, ο Πίτερ Μπόιλ και ο Άλμπερτ Μπρουκς. Το φιλμ προκάλεσε αντιδράσεις την εποχή της κυκλοφορίας του, τόσο για τη βία του όσο και για τον ρόλο της τότε 12χρονης Φόστερ, ενώ αργότερα συνδέθηκε και με την απόπειρα δολοφονίας του Ρόναλντ Ρίγκαν.

Robert De Niro had no idea ‘Taxi Driver’ would become a classic https://t.co/JQmYDUTMxX pic.twitter.com/eoFAcMMEdM — New York Post (@nypost) May 24, 2026

Παρά τις αντιδράσεις, το «Taxi Driver» εξελίχθηκε σε κινηματογραφικό ορόσημο. Κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών το 1976 και το 1994 επιλέχθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου των ΗΠΑ για διατήρηση στο Εθνικό Μητρώο Κινηματογράφου, ως έργο με πολιτιστική, ιστορική ή αισθητική σημασία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.