Τζον Κόνορ: Ο ρόλος-θρύλος που έγινε εφιάλτης για τους ηθοποιούς του «Εξολοθρευτή»

Το franchise του «Εξολοθρευτή» μπορεί να έγραψε ιστορία στον κινηματογράφο ως ένα σκοτεινό όραμα για έναν κόσμο που απειλείται από την τεχνητή νοημοσύνη, όμως για αρκετούς από τους ηθοποιούς που υποδύθηκαν τον Τζον Κόνορ, ο πραγματικός εφιάλτης φαίνεται πως ξεκίνησε εκτός οθόνης.

Ο ρόλος του εμβληματικού ήρωα, που συνδέθηκε με τη μάχη της ανθρωπότητας απέναντι στις μηχανές, απέκτησε με τα χρόνια τη δική του «κατάρα». Από τον Έντουαρντ Φέρλονγκ μέχρι τον Νικ Σταλ, τον Κρίστιαν Μπέιλ και τον Τόμας Ντέκερ, αρκετοί από όσους «φόρεσαν» το βάρος του Τζον Κόνορ βρέθηκαν αργότερα αντιμέτωποι με προσωπικές κρίσεις, εθισμούς, νομικά προβλήματα ή έντονες στιγμές που σημάδεψαν την καριέρα τους.

Ο Έντουαρντ Φέρλονγκ ήταν μόλις 13 ετών όταν έγινε διάσημος μέσα από το «Εξολοθρευτής 2: Ημέρα Κρίσης» του Τζέιμς Κάμερον. Η επιτυχία ήταν τεράστια, όμως η προσωπική του ζωή πήρε γρήγορα δύσκολη τροπή. Οικογενειακές διαμάχες, μια αμφιλεγόμενη σχέση με μεγαλύτερη γυναίκα και στη συνέχεια σοβαρά προβλήματα με ναρκωτικά και αλκοόλ επισκίασαν την καριέρα του. Παρότι είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά, με συμμετοχές σε ταινίες όπως το «American History X», η μάχη του με τον εθισμό τον οδήγησε σε συλλήψεις, δικαστικές περιπέτειες και μεγάλες απώλειες. Τα τελευταία χρόνια, πάντως, ο ίδιος έχει μιλήσει για την αποχή του από τις ουσίες και τη δεύτερη ευκαιρία που προσπαθεί να δώσει στον εαυτό του.

Ο Νικ Σταλ, που υποδύθηκε τον Τζον Κόνορ στο «Εξολοθρευτής 3: Η Εξέγερση των Μηχανών», είχε επίσης θεωρηθεί ένα από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα του Χόλιγουντ. Με δυνατές ερμηνείες πριν και μετά τον «Εξολοθρευτή», έδειχνε έτοιμος για μεγάλη πορεία. Ωστόσο, η εξάρτησή του από ναρκωτικά και αλκοόλ, αλλά και οι προσωπικές κρίσεις που ακολούθησαν, έβαλαν φρένο στην άνοδό του και τον απομάκρυναν για χρόνια από το προσκήνιο.

Στην περίπτωση του Κρίστιαν Μπέιλ, η «κατάρα» δεν είχε να κάνει με εθισμούς, αλλά με ένα από τα πιο διαβόητα ξεσπάσματα στα γυρίσματα του Χόλιγουντ. Ο ηθοποιός, που ενσάρκωσε τον Τζον Κόνορ στο «Terminator Salvation», βρέθηκε στο επίκεντρο όταν διέρρευσε η ηχογράφηση της οργισμένης έκρηξής του κατά του διευθυντή φωτογραφίας της ταινίας, Σέιν Χέρλμπατ. Το περιστατικό έκανε τον γύρο του κόσμου και παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της καριέρας του.

Ο Τόμας Ντέκερ, ο Τζον Κόνορ της τηλεοπτικής σειράς «Terminator: The Sarah Connor Chronicles», αντιμετώπισε επίσης δυσκολίες μετά το τέλος της σειράς. Λίγους μήνες μετά την ακύρωσή της, συνελήφθη για τροχαίο περιστατικό, ενώ αργότερα μίλησε ανοιχτά για τον αλκοολισμό του και για την πίεση που ένιωθε ως γκέι ηθοποιός στο Χόλιγουντ.

Πηγή: skai.gr

