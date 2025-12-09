Βάγκνερ Μόουρα: Ο πρώτος Βραζιλιάνος που διεκδικεί Χρυσή Σφαίρα Α’ Ανδρικού Ρόλου

Ο Βάγκνερ Μόουρα έγραψε ιστορία στις υποψηφιότητες για Χρυσές Σφαίρες, καθώς έγινε ο πρώτος Βραζιλιάνος που προτάθηκε ποτέ για Α' Ανδρικό Ρόλο σε Δράμα για την ερμηνεία του στην ταινία «The Secret Agent» του Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιο.

Η υποψηφιότητα αποτελεί ορόσημο για την εκπροσώπηση της Βραζιλίας στα Βραβεία Χρυσές Σφαίρες, καθώς ηθοποιοί από τη χώρα ιστορικά παραβλέπονταν σε σημαντικές κατηγορίες υποκριτικής.

Η αναγνώριση του Μόουρα έρχεται μετά την ιστορική του νίκη από την Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης. Συγκεκριμένα έγινε ο πρώτος ηθοποιός από τη Λατινική Αμερική που κέρδισε το βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου. Η αναγνωρισμένη ερμηνεία του στο πολιτικό θρίλερ αναδεικνύει το χαρακτηριστικό συνδυασμό αυτοσυγκράτησης και εκρηκτικότητας του ηθοποιού. Ο Μόουρα είναι υποψήφιος μαζί με τους Τζόελ Έτζερτον «Train Dreams», Όσκαρ Άιζακ «Frankenstein», Ντουέιν Τζόνσον «The Smashing Machine», Μάικλ Μπ. Τζόρνταν «Sinners» και Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ «Springsteen: Deliver Me From Nowhere».

Στην ταινία ο Μόουρα υποδύεται έναν δημόσιο υπάλληλο που έχει εμπλακεί σε ένα δίκτυο συνωμοσίας και κρατικής παρακολούθησης, προσφέροντας μια από τις πιο επιβλητικές του ερμηνείες. Η ταινία τον επανασυνδέει με τον Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιο, Βραζιλιάνο δημιουργό πίσω από τις ταινίες «Bacurau» και «Aquarius». Η ταινία «The Secret Agent» έκανε πρεμιέρα στις Κάννες και κέρδισε τα βραβεία της κριτικής επιτροπής στις κατηγορίες Καλύτερη Σκηνοθεσία και Καλύτερος Ηθοποιός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.