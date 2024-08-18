Μια εορταστική βουτιά, ανήμερα των γενεθλίων του, έκανε ο Ρόμπερτ ντε Νίρο, αποδεικνύοντας ότι τα χρόνια του δεν τον εμποδίζουν να είναι ακόμα τολμηρός.

Η κόρη του, Ντρένα, 56 ετών, μοιράστηκε την επική φωτογραφία του μπαμπά της, να πηδάει από το γιοτ στα 81α γενέθλιά του:

Robert De Niro’s daughter Drena shares video of actor leaping off a yacht for 81st birthday: ‘He’s so crazy’ https://t.co/8S0cNO8nDA pic.twitter.com/ajKsVvWw9s — Page Six (@PageSix) August 18, 2024

Στα άλλα στιγμιότυπα, η Drena μοιράστηκε φωτογραφίες με τον αείμνηστο 19χρονο γιο της Leandro που βρέθηκε νεκρός στις 2 Ιουλίου 2023, στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη. Ο θάνατός προκλήθηκε από έναν «τοξικό» συνδυασμό ναρκωτικών.

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίνο έχει 7 παιδιά, με το μικρότερο να είναι μόλις ενός έτους.

«Είμαι ένας μπαμπάς 80 ετών και είναι υπέροχο», είπε στο ρεπορτάζ τον Ιανουάριο προσθέτοντας «Ό,τι με απασχολεί ή με ανησυχεί ή αυτό και αυτό απλώς εξαφανίζονται όταν το κοιτάζω»

Πηγή: skai.gr

