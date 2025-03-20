Φεστιβάλ Καννών 2025: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία παρουσίασης του επίσημου προγράμματος

H επίσημη επιλογή του 78oυ Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών θα ανακοινωθεί από την πρόεδρο Ιρίς Κνομπλόκ, η οποία πρόσφατα ανανέωσε τη θητεία της έως το 2027 και τον καλλιτεχνικό διευθυντή, Τιερί Φρεμό, στις 10 Απριλίου στο Παρίσι.

Η φετινή διοργάνωση έρχεται με φόντο την εντυπωσιακή επιτυχία των ταινιών «Anora», «Emilia Pérez», «Flow» και «The Substance» που πρωταγωνίστησαν στις Κάννες το περασμένο χρόνο και βρέθηκαν στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ νωρίτερα αυτό το μήνα. Η ταινία «Anora» του Σον Μπέικερ, που απέσπασε το Χρυσό Φοίνικα στην περσινή διοργάνωση, ήταν η μεγάλη νικήτρια των Όσκαρ, συγκεντρώνοντας πέντε αγαλματίδια, μεταξύ των οποίων της Καλύτερης Ταινίας.

Καθώς η ανακοίνωση του επίσημου προγράμματος πλησιάζει, οι συζητήσεις για τις ταινίες που θα συμμετάσχουν στις Κάννες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με το Deadline, οι τίτλοι των φιλμ που κυριαρχούν είναι τα: «Mission: Impossible - The Final Reckoning» με τον Τομ Κρουζ, «The Phoenician Scheme» του Γουές Άντερσον, «Nouvelle Vague» του Ρίτσαρντ Λινκλείτερ, «Calle Malaga» της Μαριάμ Τουζανί, «Vie Privée» της Ρεμπέκα Ζλοτόφσκι, «Unidentified» της Χαϊφά Αλ-Μανσούρ, «Amrum» του Φατίχ Ακίν, «Orphan» του Λάζλο Νέμες και «The Secret Agent» του Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιο.

Η φετινή συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί σε νέο χώρο μετά το κλείσιμο του ιστορικού κινηματογράφου «UGC Normandie» στα Ηλύσια Πεδία, το περασμένο καλοκαίρι. Το 78ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών αναμένεται να διεξαχθεί από τις 13 έως τις 24 Μαΐου.

