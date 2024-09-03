"Pretty Woman": Πώς γυρίστηκε η διάσημη σκηνή με το πιάνο

Για την κλασσική πλέον ερωτική σκηνή με την Τζούλια Ρόμπερτς πάνω στο πιάνο στην ταινία Pretty Woman μίλησε ο Ρίτσαρντ Γκιρ (Richard Gere) κατά την διάρκεια ενός masterclass στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου και τιμήθηκε με το «Βραβείο Έμπνευσης» για το φιλανθρωπικό του έργο.

Ο διάσημος ηθοποιός αποκάλυψε ότι η σκηνή δεν υπήρχε στο αρχικό σενάριο και ότι ουσιαστικά «αυτοσχεδιάστηκε» μετά από μια συζήτηση με τον σκηνοθέτη της ταινίας, Γκάρι Μάρσαλ.

Ο Μάρσαλ ζήτησε από τον Γκιρ να φανταστεί τι θα έκανε ο πλούσιος αλλά μοναχικός χαρακτήρας του σε ένα ξενοδοχείο.

«Βασικά αυτοσχεδιάσαμε αυτή τη σκηνή, ενώ άρχισα να παίζω στο πιάνο κάτι κυκλοθυμικό που αφορούσε την εσωτερική κατάσταση του χαρακτήρα μου. Δεν ξέραμε καν πώς θα τη χρησιμοποιούσαμε, αλλά η σκηνή κατέληξε να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ταινίας» είπε ο Γκιρ.

Ο 75χρονος σταρ αστειεύτηκε λέγοντας επίσης ότι ο ρόλος του ήταν απίστευτα κακογραμμένος - «ήταν βασικά ένα κοστούμι και ένα καλό κούρεμα» - και ότι στην ερωτική σκηνή στο πιάνο, αν και φαίνεται ρεαλιστική και πειστική, δεν υπήρχε καθόλου χημεία με την Τζούλια Ρόμπερτς!

Στην ταινία «Pretty Woman», ο πλούσιος επιχειρηματίας Έντουαρντ Λιούις προσλαμβάνει την Βίβιαν -, μία ιερόδουλη από το Λος Αντζελες για να τον συνοδεύσει σε διάφορες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου. Οι δυο τους στο τέλος ερωτεύονται.

Η ταινία χάρισε στην 56χρονη Τζούλια Ρόμπερτς μια Χρυσή Σφαίρα και μια υποψηφιότητα για Όσκαρ.



Πηγή: skai.gr

