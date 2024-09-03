Ο καταξιωμένος Ισπανός σκηνοθέτης, Pedro Almodóvar, ζήτησε να νομιμοποιηθεί η ευθανασία παγκοσμίως. Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ τοποθετήθηκε για το συγκεκριμένο ζήτημα με αφορμή την ταινία του «The room next door» (Το διπλανό δωμάτιο), που είναι η πρώτη μεγάλου μήκους γυρισμένη στα αγγλικά και παρουσιάστηκε χθες, Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2024, στο Φεστιβάλ της Βενετίας. Δύο σπουδαίες, βραβευμένες με Όσκαρ ηθοποιοί, η Τζούλιαν Μουρ και η Τίλντα Σουίντον είναι η ψυχή της ταινίας.

Απερίφραστα, ο Ισπανός δημιουργός εκφράστηκε υπέρ της ευθανασίας που είναι το βασικό (όχι όμως το μόνο) θέμα στο σενάριο του «The room next door».

Με βάση το μυθιστόρημα της Σεσίλιαν Νούνεζ, η ταινία εξετάζει τη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα σε δύο γυναίκες, φίλες από την εποχή της εφηβείας, οι οποίες παρότι έχουν να δουν η μία την άλλη πολλά χρόνια, θα ξανασυναντηθούν κάτω από εξαιρετικά δυσάρεστες συνθήκες: η Μάρθα (Τίλντα Σουίντον), πρώην πολεμική ανταποκρίτρια των Times της Νέας Υόρκης, πάσχει από καρκίνο και η Ίνγκριντ (Τζούλιαν Μουρ), επιτυχημένη συγγραφέας, που θα γίνει η σύντροφός της στις δύσκολες ώρες.

Pedro Almodóvar: ‘There should be the possibility to have euthanasia all over the world’ https://t.co/tHIE49JQEl — Guardian culture (@guardianculture) September 2, 2024

Οι ώρες αυτές θα γίνουν ακόμα δυσκολότερες και για τις δύο γυναίκες όταν η Μάρθα θα πει στην Ίνγκριντ τον βασικό λόγο για τον οποίο την έχει ανάγκη. Θέλει να τη βοηθήσει να προχωρήσει στη «λύση» της ευθανασίας, την οποία έχει από καιρό σχεδιάσει ως «φινάλε» της ζωής της. Και κάπως έτσι, η ταινία θα εισχωρήσει με ουσία στον εσωτερικό κόσμο δύο γυναικών, που παρότι έχουν διαφορετικές απόψεις πάνω σε ένα καυτό και επίμαχο ζήτημα, τελικά, θα συνεργαστούν για το «καλό» της μίας. Εκείνης που υποφέρει. Γιατί η έννοια της συντροφικότητας και της γνήσιας φιλίας είναι εκείνη που στην πραγματικότητα ενδιαφέρει πάνω από όλα τον Πέδρο Αλμοδόβαρ σε αυτήν την ταινία.

«Βλέπω το ‘’The room next door’’ σαν έναν τρόπο με τον οποίο θέλησα να εκφράσω ξεκάθαρα, ότι είμαι υπέρ της ευθαναθασίας», ανέφερε ο διάσημος Ισπανός σκηνοθέτης.

«Προσωπικά θαυμάζω τη Μάρθα, την ηρωίδα της Τίλντα, όταν υποστηρίζει ότι αυτό που μπορεί να κάνει κάποιος για να νικήσει τον καρκίνο είναι να πεθάνει πριν ο καρκίνος τον σκοτώσει. “Αν φτάσω πρώτη στο θάνατο, ο καρκίνος δεν θα με έχει νικήσει” λέει κάποια στιγμή. Για μένα, ο καθένας δικαιούται να κάνει ό,τι θέλει με τη ζωή του», υπογράμμισε με νόημα ο Πέδρο Αλμοδόβαρ.

Πηγή: skai.gr

