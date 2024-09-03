Sylvester Stallone: Ετοιμάζει πρίκουελ με ήρωα τον Rocky

O Χολιγουντιανός σούπερ σταρ, Σιλβέστερ Σταλόνε, αποκάλυψε ότι αυτή τη στιγμή εργάζεται πάνω σε μια από τις πιο εμβληματικές δημιουργίες του, για ένα νέο σενάριο με πρωταγωνιστή τον Rocky. Μάλιστα, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο podcast «Inspire Me», οι «νέες σελίδες» του φιλόδοξου πρότζεκτ «γράφτηκαν σχεδόν μόνες τους».

«Το πρίκουελ του "Rocky" αγγίζει πολύ την καρδιά μου. Έγραψα μερικές σελίδες για αυτό και φαίνεται ότι γράφεται "από μόνο του", βλέποντας την Adrian στα 15 της, τον Rocky στα 17 του και τον Paulie να μετακομίζει σε μια νέα γειτονιά. Ο Rocky είναι το κακό αγόρι. Είναι σχεδόν σαν το "Lady and the Tramp (Η Λαίδη και ο Αλήτης)", αλλά με αληθινούς ανθρώπους. Θα είναι υπέροχο», είπε χαρακτηριστικά.

Τον Νοέμβριο του 1976, σε κινηματογράφο της Νέας Υόρκης, έκανε πρεμιέρα η ταινία «Rocky». Μία ιστορία που εμπνεύστηκε ο Σταλόνε από τον πυγμαχικό αγώνα του θρυλικού Μοχάμεντ Άλι με αντίπαλο τον Τσακ Γουέπνερ στο Richfield Coliseum του Οχάιο. Xρειάστηκε μόνο τρεις ημέρες για να γράψει το 90 σελίδων σενάριο της ταινίας, το οποίο σύντομα παρουσίασε στην εταιρεία «United Artists». Αν και είχε μόνο 106 δολάρια στην τράπεζα δεν δέχτηκε την γενναιόδωρη προσφορά των 350.000 δολαρίων, να πουλήσει το σενάριο και να ενσαρκώσει κάποιος άλλος ηθοποιός τον ήρωά του. Μετέτρεψε τον Rocky σε ένα σύμβολο δύναμης, επιμονής και θέλησης, μέσω ενός franchise έξι ταινιών όπου στις τέσσερις ανέλαβε την σκηνοθεσία. Ακολούθησε ένα spin-off franchise με τίτλο «Creed», έχοντας στο πλευρό του τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν.

Αυτή τη στιγμή ο Σταλόνε έχει πολλά σχέδια στα σκαριά, όπως ένα πρίκουελ για το «Rambo», ενώ υπογράφει το σενάριο για την επερχόμενη ταινία δράσης «Levon's Trade», στην οποία πρωταγωνιστεί ο Τζέισον Στέιθαμ, σύμφωνα με το ΜovieWeb.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.