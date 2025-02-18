Πούτιν: Η βιογραφική ταινία αντικαθιστά το πρόσωπο του ηθοποιού με αυτό του Ρώσου προέδρου

Κι όμως δεν πρωταγωνιστεί στην ταινία ο… Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο λόγος για το «Πούτιν» ένα αγγλόφωνο πολωνικό φιλμ του 2025 σε σκηνοθεσία Patryk Vega. Η ταινία, που απεικονίζει την άνοδο στην εξουσία του Ρώσου προέδρου, κυκλοφόρησε στις 10 Ιανουαρίου.

Η ταινία καλύπτει όλη τη ζωή του Βλαντίμιρ Πούτιν και εστιάζει σε καταστάσεις - σταθμούς στη ζωή του, όπως τα παιδικά του χρόνια στο Λένινγκραντ μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, τη στρατολόγησή του στην KGB την επακόλουθη καριέρα στο διάστημα του Ψυχρού Πολέμου ως αξιωματικός πληροφοριών και τη θητεία του ως πρόεδρος της Ρωσίας. Η ταινία ολοκληρώνεται με μια φανταστική απεικόνιση του θανάτου του Πούτιν.

Η πρωτοποριακή πτυχή της παραγωγής είναι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) για να αντικαταστήσει σχεδόν το πρόσωπο του πρωταγωνιστή, Sławomir Sobala (κάτω βίντεο), ώστε να μοιάζει σχεδόν πανομοιότυπος με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Το αποτέλεσμα είναι άλλες φορές πετυχημένο, άλλες φορές όχι και τόσο.



Πρόκειται για την πρώτη περίπτωση στην κινηματογραφική ιστορία όπου η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιήθηκε για να μεταμορφώσει ψηφιακά την εμφάνιση του πρωταγωνιστή σε μια ολόκληρη ταινία.

Η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε στο φιλμ αναπτύχθηκε από το πολωνικό στούντιο εφέ AIO.

Πηγή: skai.gr

