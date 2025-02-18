Είναι πλέον επίσημο! Ο Ματ Ντέιμον θα υποδυθεί τον Οδυσσέα στο επερχόμενο έπος του Κρίστοφερ Νόλαν, «The Odyssey». Θα εμφανιστεί μαζί με ένα all-star cast που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Σαρλίζ Θερόν και Zendaya.

Η επιλογή του 54χρονου αστέρα του Χόλιγουντ αποκαλύφθηκε μέσω του επίσημου λογαριασμού της ταινίας στο X. Στην ανάρτηση περιλαμβάνεται μια φωτογραφία στην οποία ο Ντέιμον εμφανίζεται ως ο βασιλιάς της Ιθάκης, Οδυσσέας και αναφέρεται: «Ο Ματ Ντέιμον είναι ο Οδυσσέας. Μία ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, #TheOdysseyMovie κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου 2026.

Η «Οδύσσεια» ακολουθεί τον Έλληνα ήρωα Οδυσσέα στο ταραχώδες ταξίδι του προς την πατρίδα μετά τον Τρωικό πόλεμο. Η ιστορία γράφτηκε από τον αρχαίο Έλληνα ποιητή Όμηρο πριν από περισσότερα από 2.000 χρόνια και είναι μια από τις παλαιότερες που απολαμβάνουν ακόμη οι σύγχρονοι αναγνώστες, αναφέρει το Variety.

Από την Universal, που συνεργάζεται εδώ και αρκετά χρόνια με τον Κρίστοφερ Νόλαν και έχει αναλάβει τη διανομή της ταινίας τον περασμένο Δεκέμβριο ανακοινώθηκε ότι το «The Odyssey» είναι ένα «μυθικό έπος δράσης που γυρίστηκε σε όλο τον κόσμο με τη χρήση της ολοκαίνουργιας τεχνολογίας ταινιών IMAX». «Η ταινία φέρνει το θεμελιώδες έπος του Ομήρου στις κινηματογραφικές οθόνες IMAX για πρώτη φορά» επισημαίνεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Από τον «Ξεχωριστό Γουίλ Χάντινγκ» και τον «Ταλαντούχο Κύριο Ρίπλεϊ» στο Όσκαρ και στην «Οδύσσεια»

Ο Ματ Ντέιμον γεννήθηκε στις 8 Οκτωβρίου του 1970 και κατάφερε να γίνει ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, αρχής γενομένης από τον ρόλο του στην ταινία «Good Will Hunting».

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έχει καταφέρει να διακριθεί πολλαπλές φορές. Στη συλλογή του από βραβεία συγκαταλέγεται και ένα Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου, αλλά και υποψηφιότητες για Όσκαρ Α' και Β' Ανδρικού ρόλου. Έχει υποδυθεί ένα ευρύ φάσμα χαρακτήρων, από αστροναύτη μέχρι πρώην πράκτορα της CIA, σε μια ιδιαίτερα ποικιλόμορφη φιλμογραφία, λαμβάνοντας συχνά εξαιρετικές κριτικές. Έχει πρωταγωνιστήσει σε ταινίες μερικών από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες της γενιάς του, όπως ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο Μάρτιν Σκορτσέζε, ο Κρίστοφερ Νόλαν και ο Ρίντλεϊ Σκοτ.

Good Will Hunting (1997)

Η ταινία του Ντέιμον που έχει αποσπάσει τις καλύτερες κριτικές στο Rotten Tomatoes παρουσιάζει επίσης τις καλύτερες υποκριτικές και δημιουργικές του ικανότητες. Σε αυτή την ταινία, ο Ντέιμον όχι μόνο αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά είναι και συν-συγγραφέας του σεναρίου. Η ενσάρκωση του Γουίλ Χάντινγκ, ενός ευφυούς αλλά προβληματικού επιστάτη με εξαιρετική ικανότητα στα μαθηματικά, αποτελεί απόδειξη της υποκριτικής του δεινότητας.

Η αφήγηση περιστρέφεται γύρω από την προσπάθεια του Γουίλ να ανακαλύψει το νόημα και την κατεύθυνση της ζωής του, με οδηγό τον ψυχολόγο του, Δρ. Σον Μαγκουάιρ, τον οποίο υποδύεται ο αξέχαστος Ρόμπιν Γουίλιαμς.

Η εξαιρετική δουλειά του Ντέιμον σε αυτή την ταινία τού χάρισε το περίφημο Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου, καθιερώνοντάς τον σταθερά ως ένα οικείο όνομα στη βιομηχανία του θεάματος. Επιπλέον, η διαχρονική κληρονομιά αυτής της ταινίας αποτέλεσε ορόσημο για την καριέρα του.

Saving Private Ryan (1998)

Στο πολεμικό έπος Saving Private Ryan παρακολουθούμε μια αφοσιωμένη ομάδα στρατιωτών υπό την ηγεσία του λοχαγού Τζον Μίλερ, τον οποίο υποδύεται ο Τομ Χανκς. Η αποστολή τους: να σώσουν τον εγκλωβισμένο στρατιώτη Τζέιμς Ράιαν μέσα στο οδυνηρό σκηνικό της μάχης της Νορμανδίας στη Γαλλία κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Αν και ο χαρακτήρας του Ντέιμον εισάγεται σχετικά αργά στην ταινία, η ερμηνεία του ομώνυμου χαρακτήρα στο κινηματογραφικό αριστούργημα του Στίβεν Σπίλμπεργκ ξεχωρίζει.

Η ταινία κατέκτησε 5 Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένων των πολυπόθητων βραβείων καλύτερης σκηνοθεσίας και καλύτερης φωτογραφίας. Αρχικά, ο Ντέιμον είχε επιλεγεί με την πρόθεση να παραμείνει σχετικά ανώνυμος, αλλά ο Σπίλμπεργκ αιφνιδιάστηκε από τη ραγδαία άνοδο του ηθοποιού στο προσκήνιο μετά την αξιοσημείωτη ερμηνεία του στο Good Will Hunting.

The Departed (2006)

Η μοναδική συνεργασία του Ντέιμον με τον Σκορτσέζε ήταν η ταινία του 2007, που κατάφερε να κερδίσει το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Εδώ, o Ντέιμον αναλαμβάνει το ρόλο του Κόλιν Σάλιβαν, αφοσιωμένου συνεργάτη του βίαιου Ιρλανδού μαφιόζου Φρανκ Κοστέλο, τον οποίο υποδύεται ο Τζακ Νίκολσον. Ο Σάλιβαν, με το πνεύμα και το χάρισμά του, καταφέρνει και ενσωματώνεται στις τάξεις της αστυνομίας της Βοστώνης.

Σε μια απόκλιση από τους συνήθεις ρόλους του, ο Ντέιμον αξιοποιεί την ευχάριστη προσωπικότητά του για να υποδυθεί τον ηθικά διφορούμενο πρωταγωνιστή, αναδεικνύοντας την υποκριτική του ευελιξία. Ο Σκορτσέζε επέλεξε συνειδητά τον Ντέιμον για τον ρόλο του, βασιζόμενος στην αυτοπεποίθηση και το χάρισμά του για να γοητεύσει το κοινό, ακόμη και όταν υποδύεται έναν χαρακτήρα βυθισμένο στον κόσμο του εγκλήματος.

Ο ταλαντούχος κύριος Ρίπλεϊ (1999), Invictus (2009), The Martian (2015) είναι μερικές μόνο από τις εξαιρετικές ερμηνείες που έχει δώσει μέσα από τα χρόνια. Στο ενδιάμεσο βέβαια δεν σνόμπαρε τα blockbusters παραμένοντας υπέρμαχος του ανεξάρτητου σινεμά.

Η συμμετοχή του στην τριλογία του Ocean's αλλά και ο ρόλος του ως Τζέισον Μπορν στις ομώνυμες περιπέτειες αποτελούν highlight της πορείας του στο εμπορικό σινεμά. Ο τελευταίος, μάλιστα, θεωρείται πια, όχι άδικα, ο νούμερο δύο πιο διάσημος μυστικός πράκτορας του σινεμά μετά από τον Τζέιμς Μποντ.

Oppenheimer (2023)

Η πιο πρόσφατη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν σηματοδοτεί τη δεύτερη συνεργασία του με τον Ντέιμον, μετά τον σύντομο ρόλο του τελευταίου στο Interstellar. Η ταινία καταπιάνεται με τη ζωή του λαμπρού φυσικού Ρόμπερτ Οπενχάιμερ (Κίλιαν Μέρφι), ο οποίος αναλαμβάνει από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να δημιουργήσει την ατομική βόμβα, διερευνώντας τις συνέπειες των πολιτικών και ψυχολογικών επιλογών του. Στην αφήγηση αυτή, ο Ντέιμον μπαίνει στη θέση του στρατηγού Λέσλι Γκρόουβς, ενός σταθερού συμμάχου του Οπενχάιμερ, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στην κατασκευή του Λος Άλαμος στο Νέο Μεξικό.

Οι κριτικοί έχουν εκθειάσει κάθε πτυχή της ταινίας, από την αριστουργηματική σκηνοθεσία και το σενάριο του Νόλαν, μέχρι την εξαιρετική ερμηνεία του Μέρφι, με πολλούς να χαρακτηρίζουν το Oppenheimer ως το magnum opus του Νόλαν. Παρ' όλα αυτά, η λεπτή ερμηνεία του Ντέιμον παραμένει συχνά κάπως επισκιασμένη, λόγω της εξαιρετικής δύναμης του συνολικού καστ.

