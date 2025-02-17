Ματ Ντέιμον: Αγνώριστος στην πρώτη φωτογραφία του ως «Οδυσσέας»

Η πολυαναμενόμενη «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έχει τον ήρωά της, ή μάλλον την πρώτη φωτογραφία του, που δημοσίευσε το περιοδικό Variety. Πρόκειται για τον Αμερικανό ηθοποιό Ματ Ντέιμον, ο οποίος με το μούσι, την περικεφαλαία και την ουλή στο πρόσωπο είναι αγνώριστος, και άκρως επιβλητικός ως ο σκληροτράχηλος Έλληνας βασιλιάς της Ιθάκης.

Ο Ντέιμον θα υποδυθεί τον Οδυσσέα στο έπος του Νόλαν «The Odyssey», εμφανιζόμενος δίπλα σε μια πλειάδα άλλων σπουδαίων ηθοποιών, συμπεριλαμβανομένων των Τομ Χόλαντ, Μία Γκοθ, Ζεντάγια, Άνν Χάθαγουεϊ, Σαρλίζ Θερόν, Ρόμπερτ Πάτινσον, Λουπίτα Νιόγκο, Τζον Μπέρνθαλ και Τζον Λεγκουιζάμο.



Η «Οδύσσεια» ακολουθεί τον Οδυσσέα στο ταραχώδες ταξίδι στην Ιθάκη μετά τον Τρωικό πόλεμο και το φόνο των μνηστήρων, οι οποίοι έχοντας εγκατασταθεί στο παλάτι του διεκδικούσαν μέσω της γυναίκας του Πηνελόπης τη βασιλεία. Ο Όμηρος έγραψε το έπος περίπου 2.700 χρόνια πριν, και είναι μια από τις παλαιότερες και δημοφιλέστερες ιστορίες του κόσμου.

Σύμφωνα δε με την ΕΡΤ, η σπηλιά του Νέστορα και η πανέμορφη παραλία Βοϊδοκοιλιά θα αποτελέσουν τα σκηνικά για μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της Οδύσσειας: Τη συνάντηση του Οδυσσέα με τον Κύκλωπα Πολύφημο.

Πηγή: skai.gr

