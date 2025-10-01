«People We Meet on Vacation»: Κυκλοφόρησε το trailer της ταινίας

Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «People We Meet on Vacation» με πρωταγωνιστές την Έμιλι Μπέιντερ (Emily Bader) και τον Τομ Μπλάιθ (Tom Blyth) δόθηκε στη δημοσιότητα. Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ σέλερ της Έμιλι Χένρι (Emily Henry) και θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 9 Ιανουαρίου 2026.

Ακολουθεί «δύο κολλητούς φίλους εδώ και μια δεκαετία, την εκεντρική Poppy (Μπέιντερ) και τον εμμονικό με τη ρουτίνα Alex (Μπλάιθ). Αν και ζουν σε διαφορετικές πόλεις, περνούν πάντα μαζί, μέρος των καλοκαιρινών τους διακοπών. Μέχρι που η φιλία τους δοκιμάζεται, καθώς αρχίζουν να αναρωτιούνται αυτό που είναι προφανές για τους όλους τους άλλους, αν θα μπορούσαν να είναι το τέλειο ζευγάρι».

Το σενάριο υπογράφoυν οι Γιούλιν Κουάνγκ, Άμος Βέρνον και Νούνζιο Ραντάτσο σε σκηνοθεσία του Μπρετ Χάλεϊ. «Ήμουν πολύ αγχωμένη για το ποιος θα υποδυθεί αυτούς τους χαρακτήρες» αποκάλυψε η συγγραφέας σε συνέντευξή της στο Netflix. «Είμαι απόλυτα σίγουρη ότι οι αναγνώστες μου, αλλά και πολλοί άλλοι που δεν γνωρίζουν καν το βιβλίο, θα ερωτευτούν τους δύο πρωταγωνιστές» συμπλήρωσε.

Στο καστ του «People We Meet on Vacation» συμμετέχουν επίσης οι Σάρα Κάθριν Χουκ, Τζαμίλα Τζαμίλ, Λουσιέν Λαβίσκουντ, Άλις Λι, Λούκας Γκέιτζ και Μάιλς Χάιζερ. «Αυτή η ταινία δεν αφηγείται απλώς μια ιστορία αγάπης» δήλωσε ο σκηνοθέτης στο Tudum. «Σου δίνει την αίσθηση ότι έχεις πάει διακοπές μαζί με την Poppy και τον Alex», πρόσθεσε. Η ταινία είναι μια συνεργασία της 3000 Pictures/Sony Pictures με το Netflix, με τα γυρίσματα να έχουν πραγματοποιηθεί στη Νέα Ορλεάνη της Λουιζιάνα το φθινόπωρο του 2024, σύμφωνα με το «Variety».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.