Μαριόν Κοτιγιάρ: Η Γαλλίδα μούσα του παγκόσμιου κινηματογράφου γίνεται 50 χρονών

Η Μαριόν Κοτιγιάρ (Marion Cotillard) είναι από εκείνες τις σπάνιες ηθοποιούς που ενσαρκώνουν την απόλυτη έννοια της «διεθνούς σταρ». Με μια καριέρα που ξεκινά από τη Γαλλία και κατακτά με φυσικότητα το Χόλιγουντ, έχει συνδυάσει εμπορική επιτυχία, καλλιτεχνική ποιότητα και προσωπικότητα που αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην οθόνη. Σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, γίνεται 50 χρονών, αλλά παραμένει νέα και περιζήτηση, καθώς τόσο η Αμερική, όσο και η Ευρώπη, τη θέλουν πρωταγωνίστρια στα θεάματά τους.

Τα πρώτα βήματα

Γεννημένη το 1975 στο Παρίσι, η Μαριόν μεγάλωσε σε καλλιτεχνικό περιβάλλον. Ο πατέρας της ήταν θεατρικός σκηνοθέτης και ηθοποιός και η ίδια βρήκε από νωρίς τον δρόμο της στη σκηνή. Ξεκίνησε με μικρούς ρόλους στη γαλλική τηλεόραση και στον κινηματογράφο στα μέσα της δεκαετίας του ’90, ώσπου άρχισε να ξεχωρίζει σε ταινίες όπως το Taxi (1998) του Λικ Μπεσόν, όπου κέρδισε το κοινό με τη φρεσκάδα και το χιούμορ της.

Το 2007 ήρθε η μεγάλη στιγμή της, όταν πρωταγωνίστησε στο La Vie en Rose (Ζωή σαν τριαντάφυλλο), ερμηνεύοντας συγκλονιστικά την Εντίθ Πιαφ. Η ερμηνεία της δεν ήταν απλώς ένας ρόλος – ήταν μετουσίωση, έτσι χαρακτηρίστηκε από κοινό και κριτικούς. Η Κοτιγιάρ μεταμορφώθηκε σωματικά και ψυχολογικά, αποτυπώνοντας με σπαρακτικό ρεαλισμό τον πόνο και τη δύναμη της μεγάλης τραγουδίστριας.

Για τον ρόλο αυτό κέρδισε, φυσικά, το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου το 2008 και έγινε η πρώτη Γαλλίδα ηθοποιός που τιμήθηκε με το βραβείο για ερμηνεία στη μητρική της γλώσσα.

Καριέρα στο Χόλιγουντ

Μετά το Όσκαρ, η Μαριόν άνοιξε τα φτερά της στην Αμερική. Συνεργάστηκε με σπουδαίους σκηνοθέτες και πρωταγωνίστησε σε μεγάλες παραγωγές:

Inception (2010) του Κρίστοφερ Νόλαν, ως το μυστηριώδες alter ego του Λεονάρντο ντι Κάπριο.

Midnight in Paris (2011) του Γούντι Άλεν, ως η γοητευτική μούσα που οδηγεί τον πρωταγωνιστή σε μια νοσταλγική περιπλάνηση.

The Dark Knight Rises (2012), πάλι με τον Νόλαν, σε έναν ρόλο-έκπληξη μέσα στο σύμπαν του Batman.

Allied (2016), δίπλα στον Μπραντ Πιτ, σε ένα κλασικό κατασκοπικό ρομάντζο.

Παράλληλα, δεν εγκατέλειψε ποτέ τον γαλλικό κινηματογράφο, παίζοντας σε ταινίες όπως το Deux jours, une nuit (Δύο μέρες, μία νύχτα, 2014) των αδελφών Νταρντέν, για την οποία προτάθηκε ξανά για Όσκαρ.

Η λίστα βραβείων της Κοτιγιάρ είναι εντυπωσιακή:

Όσκαρ

Χρυσή Σφαίρα

BAFTA

Σεζάρ (το «γαλλικό Όσκαρ»)

Βραβείο Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, και δεκάδες ακόμη υποψηφιότητες, που την καθιστούν μία από τις πιο πολυβραβευμένες Γαλλίδες ηθοποιούς όλων των εποχών.

La Vie en Rose - όταν η Μαριόν έγινε η Εντίθ

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του La Vie en Rose, η Μαριόν βυθίστηκε τόσο πολύ στον χαρακτήρα της Εντίθ Πιαφ, που μετά το τέλος της ταινίας χρειάστηκε μήνες για να βγει από τον ρόλο. Μάλιστα, σε συνεντεύξεις έχει πει ότι έπρεπε να καταφύγει σε θεραπεία, γιατί είχε αρχίσει να χάνει την προσωπική της ταυτότητα μέσα στην ταύτιση με την Πιαφ. Αυτό δείχνει τον βαθμό αφοσίωσης αλλά και το βάρος που μπορεί να κουβαλήσει ένας ηθοποιός όταν δίνεται ολοκληρωτικά σε έναν ρόλο.

Σήμερα, η Μαριόν Κοτιγιάρ συνεχίζει να ισορροπεί ανάμεσα στον ευρωπαϊκό και τον αμερικανικό κινηματογράφο, διατηρώντας το καλλιτεχνικό της κύρος και το διεθνές της προφίλ. Παράλληλα, δραστηριοποιείται σε περιβαλλοντικά ζητήματα και στηρίζοντας ανθρωπιστικές καμπάνιες.

Πηγή: skai.gr

