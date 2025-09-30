«Cut Off»: Η Μπέτι Μίντλερ θα πρωταγωνιστήσει στη νέα κωμωδία του Τζόνα Χιλ

Η δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ, Μπέτι Μίντλερ (Bette Midler), θα πρωταγωνιστήσει στη νέα κωμωδία της Warner Bros. Pictures, «Cut Off» μαζί με τον Τζόνα Χιλ (Jonah Hill) και την Κρίστεν Γουίγκ (Kristen Wiig). Σύμφωνα με το Deadline, o Xιλ υπογράφει τόσο το σενάριο όσο και τη σκηνοθεσία της ταινίας.

Η πλοκή εστιάζει σε δύο πλούσια αδέλφια (Χιλ και Γουίγκ) που αποκόπτονται από τους γονείς τους, με την Μίντλερ να αναλαμβάνει τον ρόλο της μητέρας. Το σενάριο συνυπογράφει ο Έζρα Γουντς (Ezra Woods).

Τα γυρίσματα της ταινίας θα ξεκινήσουν σύντομα στην Καλιφόρνια χάρη σε μια κρατική φορολογική πίστωση 10 εκατομμυρίων δολαρίων. Την παραγωγή αναλαμβάνουν οι Ματ Ντίνες και Αλι Γκούντγουιν της Strong Baby, μαζί με τον Χιλ. Το «Cut Off» αναμένεται στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου 2026.

Η Μίντλερ, η οποία ξεχώρισε με τη μοναδική της ερμηνεία στο δράμα «The Rose» το 1979, είναι επίσης γνωστή για τους ρόλους της σε ταινίες όπως τα «Down and Out in Beverly Hills», «Beaches, For the Boys» και «The First Wives Club».

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, η οποία μετράει έξι δεκαετίες, έχει τιμηθεί με τέσσερις Χρυσές Σφαίρες, τρία Grammy, τρία Emmy, δύο Tony, ενώ έχει λάβει δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ και το Kennedy Center Honor το 2021. Πιο πρόσφατα, η θρυλική ηθοποιός εμφανίστηκε στο σίκουελ της κλασικής ταινίας της Disney, «Hocus Pocus 2», το οποίο σημείωσε ρεκόρ τηλεθέασης για το Disney+, καθώς και στις ταινίες «Sitting in Bars with Cake» και «The Fabulous Four», σύμφωνα με το Deadline.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

