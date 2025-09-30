«Jay Kelly»: Δείτε το trailer με πρωταγωνιστές τους Τζορτζ Κλούνεϊ και Άνταμ Σάντλερ

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πλήρες τρέιλερ για το πολυαναμενόμενο φιλμ «Jay Kelly», του υποψήφιου για Όσκαρ σκηνοθέτη Νόα Μπόμπακ (Noah Baumbach). Με πρωταγωνιστές τον Τζορτζ Κλούνεϊ (George Clooney) και τον Άνταμ Σάντλερ (Adam Sandler), η ταινία θεωρείται μία από τις βασικές υποψηφιότητες της πλατφόρμας για τα επερχόμενα βραβεία.

Το σενάριο, που φέρει την υπογραφή του σκηνοθέτη και της Έμιλι Μόρτιμερ, η οποία συμμετέχει και στο καστ, ακολουθεί «τον διάσημο ηθοποιό Jay Kelly (Κλούνεϊ) και τον αφοσιωμένο μάνατζέρ του, Ron (Σάντλερ), σε ένα ταξίδι τους στην Ευρώπη, όπου έρχονται αντιμέτωποι με τις επιλογές τους, τις σχέσεις με τα αγαπημένα τους πρόσωπα και την κληρονομιά που θα αφήσουν πίσω».

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Γκρέις Έντουαρντς, Λόρα Ντερν, Γκρέτα Γκέργουιγκ, Ράιλι Κίου, Μπίλι Κράνταπ, Στέισι Κιτς, Πάτρικ Γουίλσον, Τζος Χάμιλτον, Λένι Χένρι, Τσάρλι Ρόου και Ιβ Χιούσον.

Το φιλμ, το οποίο έκανε το ντεμπούτο του στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και έλαβε 10λεπτο χειροκρότημα, αναμένεται στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 14 Νοεμβρίου, πριν γίνει διαθέσιμο στην πλατφόρμα από τις 5 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το Hollywood Reporter.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

