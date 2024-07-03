Οι εισπράξεις από τις πωλήσεις εισιτηρίων της ταινίας «Inside Out 2» (Τα Μυαλά που Κουβαλάς 2) ανέρχονται σε πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια και αυξάνονται πιο γρήγορα από οποιουδήποτε άλλου φιλμ κινουμένων σχεδίων ποτέ.

Η ταινία της Disney και της Pixar έγινε επίσης η πρώτη του 2024 που έφθασε σε εισπράξεις ρεκόρ.

Το «Inside Out 2» ακολουθεί τη 13χρονη Ράιλι, καθώς παίρνει νέα συναισθήματα - Ανησυχία, Ζήλια, Ανία και Νοσταλγία - που έρχονται σε αντίθεση με τα συναισθήματα από την πρώτη ταινία (Χαρά, Λύπη, Φόβο, Θυμό, Αηδία).

Σε σκηνοθεσία Κέλσι Μαν, στη συνέχεια προστίθενται οι Μάγια Χοκ, Άϊο Εντεμπίρι, Αντέλ Εξαρχόπουλος, με την Έιμι Πόλερ και τη Φίλις Σμιθ να επιστρέφουν. Η ταινία, που κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους στις 14 Ιουνίου στις ΗΠΑ έφθασε τα 151 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις και ξεπέρασε το «Dune: Part 2».

Το Inside Out 2 είναι επίσης η πρώτη ταινία μετά την Barbie, που κυκλοφόρησε τον περασμένο Ιούλιο, οι εισπράξεις της οποίας ξεπέρασαν τα 100 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο από την έναρξη προβολής στις κινηματογραφικές αίθουσες.

«Η εκπληκτική παγκόσμια επιτυχία της ταινίας δείχνει για άλλη μια φορά ότι το κοινό σε όλο τον κόσμο ανταποκρίνεται σε συναρπαστικές, διασκεδαστικές ταινίες και ότι θέλει να τις απολαύσει στη μεγάλη οθόνη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

