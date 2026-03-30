Μετά την ιστορική της νίκη στα φετινά Όσκαρ, η κινηματογραφίστρια Ότομ Ντάραλντ Άρκαποου (Autumn Durald Arkapaw) έχει ήδη κλείσει δύο διαδοχικά πρότζεκτ αμφότερα με μακροχρόνιους συνεργάτες της.

Η Άρκαποου θα αναλάβει τη διεύθυνση φωτογραφίας στο reboot του «X-Files», ξεκινώντας τα γυρίσματα του πιλότου τον Μάιο. Πρόκειται για την τρίτη συνεργασία της με τον Ράιαν Κούγκλερ (Ryan Coogler) ο οποίος θα γράψει και θα σκηνοθετήσει τη νέα σειρά του Hulu.

Επίσης, σύμφωνα με το Production Weekly, θα συνεργαστεί ξανά με τη σκηνοθέτιδα Τζία Κόπολα (Gia Coppola) στην βιογραφική ταινία «Perfect» για το Netflix.

Τα γυρίσματα είναι προγραμματισμένα να ξεκινήσουν στις 8 Ιουνίου. Αυτή θα είναι η τέταρτη συνεργασία της Άρκαποου με την Κόπολα, μετά τα «Palo Alto», «Mainstream» και «The Last Showgirl». Το έργο θα ξετυλίξει τη ζωή της Ολυμπιονίκη της γυμναστικής Κέρι Στραγκ (Kerri Strug), την οποία θα υποδυθεί η Μίλι Μπόμπι Μπράουν (Millie Bobby Brown).

Σύμφωνα με το World of Reel, η εγγονή του Φράνσις και ανιψιά της Σοφία Κόπολα ανέλαβε το πρότζεκτ τον περασμένο Σεπτέμβριο, αντικαθιστώντας την αρχική σκηνοθέτιδα, Ολίβια Γουάιλντ (Olivia Wilde).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

