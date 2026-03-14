Μια γεμάτη εξελίξεις και απρόβλεπτη περίοδος κινηματογραφικών βραβείων φτάνει στο αποκορύφωμά της την Κυριακή με τα Βραβεία Όσκαρ, τη μεγαλύτερη βραδιά της χρονιάς για το Χόλιγουντ.

Η πρόβλεψη των νικητών δεν είναι ποτέ εύκολη υπόθεση και φέτος αρκετές κατηγορίες παραμένουν αμφίρροπες. Πολλοί θα μπορούσαν να κάνουν ασφαλείς εκτιμήσεις, ωστόσο η γοητεία της σεζόν των βραβείων είναι ότι τίποτα δεν είναι απολύτως βέβαιο.

Αν τα μέλη της Ακαδημίας αγαπήσουν ιδιαίτερα μια ταινία ή έναν ηθοποιό, είναι δύσκολο να επηρεαστούν από τα αποτελέσματα άλλων τελετών βράβευσης.

Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα προηγούμενων διοργανώσεων τις τελευταίες εβδομάδες – όπως τα Critics' Choice Awards, οι Χρυσές Σφαίρες, τα Βραβεία BAFTA και τα SAG Awards – αποτελούν σημαντική ένδειξη για τη δυναμική και τη στήριξη που έχουν οι υποψήφιοι.

Οι νικητές των Όσκαρ επιλέγονται από τα μέλη της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, δηλαδή περισσότερους από 11.000 επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον κινηματογραφικό χώρο.

Ακολουθεί μια συνοπτική εικόνα για το τι δείχνουν μέχρι στιγμής οι προηγούμενες διοργανώσεις.

Καλύτερη ταινία

Το πολιτικό θρίλερ One Battle After Another φαίνεται να προηγείται στην κατηγορία, όμως η ταινία τρόμου με βρικόλακες Sinners αποτελεί ισχυρό αντίπαλο.

Η πρώτη έχει κερδίσει το κορυφαίο βραβείο σε αρκετές από τις προηγούμενες κινηματογραφικές διοργανώσεις και εκδηλώσεις επαγγελματικών ενώσεων του κλάδου, κάτι που δείχνει ότι διαθέτει τη στήριξη για να κατακτήσει το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, αλλά και το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας για τον Paul Thomas Anderson.

Ωστόσο, θα ήταν λάθος να υποτιμηθεί το Sinners, το οποίο έσπασε το ρεκόρ υποψηφιοτήτων στα Όσκαρ με 16, ξεπερνώντας τις 14 που είχαν λάβει οι ταινίες Titanic, All About Eve και La La Land.

Η ταινία του Ryan Coogler ίσως έχει δύσκολο δρόμο, αλλά η ισχυρή στήριξη που φαίνεται να απολαμβάνει μέσα στην Ακαδημία σημαίνει ότι η κατηγορία της καλύτερης ταινίας μπορεί να επιφυλάσσει ανατροπή.

Αν και άλλες παραγωγές, όπως το Hamnet, έχουν κατακτήσει μεμονωμένα βραβεία στην πορεία, η φετινή μάχη για την καλύτερη ταινία φαίνεται να περιορίζεται ουσιαστικά σε δύο διεκδικητές.

Α΄ Ανδρικός Ρόλος

Ο Timothée Chalamet (για το Marty Supreme) είχε αρχικά δυναμική στην κούρσα για το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου. Ωστόσο, νίκες έχουν σημειώσει επίσης οι Wagner Moura (The Secret Agent), Michael B. Jordan (Sinners) και Robert Aramayo (I Swear) — ο τελευταίος μάλιστα δεν είναι καν υποψήφιος στα Όσκαρ.

Ο Michael B. Jordan θεωρείται ίσως ο επικρατέστερος αυτή τη στιγμή, χάρη στη νίκη του στα Screen Actors Guild Awards, η οποία σημειώθηκε στις πρώτες ημέρες της ψηφοφορίας για τα Όσκαρ.

Παρόλα αυτά, η αναμέτρηση παραμένει εξαιρετικά αμφίρροπη και μπορεί να εξελιχθεί με πολλούς τρόπους, καθιστώντας την κατηγορία του Α΄ Ανδρικού Ρόλου ίσως την πιο απρόβλεπτη της φετινής σεζόν.

Α΄ Γυναικείος Ρόλος

Εδώ τα πράγματα φαίνονται πιο ξεκάθαρα. Η Ιρλανδή ηθοποιός Jessie Buckley έχει κυριαρχήσει στην κατηγορία σε όλη τη διάρκεια της σεζόν των βραβείων χάρη στην ερμηνεία της στο Hamnet.

Αν και τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο στα Όσκαρ, η Buckley αποτελεί ίσως τη μοναδική περίπτωση φέτος που προσεγγίζει έναν «σίγουρο» νικητή σε μεγάλη κατηγορία.

Β΄ Ανδρικός Ρόλος

Η κούρσα για το Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου ξεκίνησε κάπως χαοτικά, με τους Jacob Elordi (Frankenstein) και Stellan Skarsgård (Sentimental Value) να κερδίζουν ορισμένα από τα πρώτα βραβεία.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο, ο Sean Penn (One Battle After Another) έχει αποκτήσει ισχυρή δυναμική.

Κέρδισε τόσο το BAFTA όσο και το SAG, παρότι δεν παρευρέθηκε σε καμία από τις δύο τελετές, και πλέον φαίνεται πιθανό να διεκδικεί το τρίτο Όσκαρ της καριέρας του.

Β΄ Γυναικείος Ρόλος

Τα προηγούμενα βραβεία δεν έχουν δώσει ξεκάθαρη εικόνα για την κατηγορία του Β΄ Γυναικείου Ρόλου. Η Teyana Taylor (One Battle After Another) είναι η μόνη υποψήφια που προτάθηκε σε όλες τις μεγάλες τελετές και κέρδισε την κατηγορία στις Χρυσές Σφαίρες.

Ωστόσο, η Βρετανίδα ηθοποιός Wunmi Mosaku (Sinners) κέρδισε το βραβείο στη χώρα της, στα BAFTA, ενώ η Amy Madigan (Weapons) επικράτησε στα Critics' Choice Awards και στα Screen Actors Guild Awards.

Η Madigan φαίνεται αυτή τη στιγμή να έχει ισχυρή θέση, όμως — σε αντίθεση με τις δύο βασικές ανταγωνίστριές της, Taylor και Mosaku — η ταινία της δεν είναι υποψήφια για Όσκαρ καλύτερης ταινίας, γεγονός που ίσως σημαίνει ότι λιγότερα μέλη της Ακαδημίας θα την έχουν δει.

Παρόλα αυτά, και οι 3 υποψήφιες έχουν πιθανότητες να κερδίσουν την Κυριακή, κάτι που καθιστά την κατηγορία μία από τις πιο συναρπαστικές της φετινής διοργάνωσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.