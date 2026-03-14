Χρυσά Βατόμουρα: Στο «War of the Worlds» το βραβείο χειρότερης ταινίας

Η ταινία επιστημονικής φαντασίας του Ice Cube, «War of the Worlds», κυριάρχησε στα 46α Χρυσά Βατόμουρα (Raspberry Awards – Razzies), κατακτώντας βραβεία σε πολλές κατηγορίες, ανάμεσά τους αυτές για τη «χειρότερη ταινία» και τον «χειρότερο ηθοποιό».

Σύμφωνα και με το Variety, ο Ice Cube κέρδισε το ανεπιθύμητο βραβείο για τον «χειρότερο ηθοποιό», αφήνοντας πίσω του τους υπόλοιπους υποψήφιους της κατηγορίας Εϊμπελ «The Weeknd» Τεσφέι («Hurry Up Tomorrow»), Ντέιβ Μπατίστα («In the Lost Lands»), Σκοτ Ιστγουντ Eastwood («Alarum») και Τζάρεντ Λέτο («Tron: Ares»).

Η τελετή — όπου τα μέλη της επιτροπής αναγνωρίζουν κάθε χρόνο τις ταινίες που θεωρούν χειρότερες — έδωσε στο «War of the Worlds» και τα βραβεία για «χειρότερο σκηνοθέτη» (Ριτς Λι), «χειρότερο σενάριο» (Κένι Γκολντ, Μαρκ Χάιμαν) και αυτό του «χειρότερου πρίκουελ, ριμέικ, rip-off ή σίκουελ».

Η Ρέμπελ Γουίλσον αναδείχθηκε «χειρότερη ηθοποιός» για την ερμηνεία της στην κωμική περιπέτεια «Bride Hard», ενώ οι επτά νάνοι από την live-action εκδοχή της «Χιονάτης» κέρδισαν τα βραβεία για «χειρότερο β’ ανδρικό ρόλο» και «χειρότερη χημεία του καστ στην οθόνη».

Τα Razzie απένειμαν στην Κέιτ Χάντσον το «Βραβείο Εξιλέωσης» (Redeemer), που δίνεται σε ηθοποιούς οι οποίοι είχαν προηγουμένως λάβει αρνητικές υποψηφιότητες στη διοργάνωση, αλλά τώρα διακρίνονται για μια αξιόλογη ερμηνεία. Η Χάντσον, η οποία φέτος είναι υποψήφια για Οσκαρ για την ερμηνεία της στο «Song Sung Blue», έχει βρεθεί υποψήφια για Razzie υποψηφιότητες για τους ρόλους της σε ταινίες όπως οι «My Best Friend’s Girl» (2008), «Mother’s Day» (2016) και «Music» (2021).

