«Disclosure Day»: Νέο trailer για τη sci-fi επιστροφή του Στίβεν Σπίλμπεργκ

Δόθηκε στη δημοσιότητα από την Universal, το πλήρες τρέιλερ για το «Disclosure Day» σε σκηνοθεσία Στίβεν Σπίλμπεργκ (Steven Spielberg), το οποίο αποτελεί την επιστροφή του κορυφαίου δημιουργού στο είδος που αγάπησε και καθόρισε όσο κανείς άλλος.

Η αινιγματική σύνοψη της ταινίας θέτει το ερώτημα: «Αν ανακάλυπτες ότι δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, σου το αποδείκνυε, θα σε φόβιζε; Αυτό το καλοκαίρι, η αλήθεια ανήκει σε επτά δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε στην... Ημέρα της Αποκάλυψης («Disclosure Day»)».

Δείτε το trailer:

Το τρέιλερ παρουσιάζει τους πρωταγωνιστές Τζος Ο'Κόνορ (Josh O'Connor), Έμιλι Μπλαντ (Emily Blunt), Κόλιν Φερθ (Colin Firth), Κόλμαν Ντομίνγκο (Colman Domingo) και Ιβ Χιούσον (Eve Hewson), ενώ δίνει μια πιο ξεκάθαρη ματιά στο σενάριο που υπογράφει ο Ντέιβιντ Κεπ (David Koepp) βασισμένο σε μια ιστορία του θρυλικού δημιουργού.

Υπόθεση

Σύμφωνα με το Deadline, στο επίκεντρο βρίσκεται ο χαρακτήρας του Τζος Ο'Κόνορ ο οποίος έχει πρόσβαση σε καλά φυλαγμένα κρατικά μυστικά δεκαετιών σχετικά με την ύπαρξη εξωγήινης ζωής. Το τρέιλερ υπονοεί μια βαθιά σύνδεση με το ιστορικό περιστατικό του Ρόσγουελ μέσα από ασπρόμαυρα φλας-μπακ ενώ περιλαμβάνει σκοτεινά πλάνα από παιδικές αναμνήσεις και σκηνές αγωνιώδους καταδίωξης.

Η αλήθεια αρχίζει να διαρρέει σταδιακά, με αποκορύφωμα τη μετεωρολόγο που υποδύεται η Μπλαντ. Κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής εκπομπής, η ηρωίδα παγιδεύεται ανάμεσα σε απόκοσμες ομιλίες και έναν χαρακτηριστικό ήχο που βγάζει ανεξήγητα την ώρα της πρόγνωσης του καιρού.

Στον αντίποδα, ο χαρακτήρας του Φερθ είναι αποφασισμένος να διαφυλάξει το μυστικό με κάθε κόστος. Χρησιμοποιώντας προηγμένη τεχνολογία προειδοποιεί για τις ολέθριες συνέπειες μιας ενδεχόμενης αποκάλυψης. Το τρέιλερ κορυφώνεται με μια συγκλονιστική ματιά σε ένα εξωγήινο σκάφος που διαπερνά τα σύννεφα, προμηνύοντας πως η «Ημέρα της Αποκάλυψης» θα αλλάξει την ανθρωπότητα για πάντα.

Το εντυπωσιακό καστ συμπληρώνουν οι Γουάιατ Ράσελ (Wyatt Russell), Χένρι Λόιντ-Χιούζ (Henry Lloyd-Hughes), Μάικλ Γκαστόν (Michael Gaston) και Έλιοτ Βίλαρ (Elliot Villar).

Ο Σπίλμπεργκ επανενώνεται με τους πιο στενούς συνεργάτες του, μεταξύ των οποίων ο διευθυντής φωτογραφίας Γιάνους Καμίνσκι (Janusz Kaminski), ο βραβευμένος με Όσκαρ στο σχεδιασμό παραγωγής, Άνταμ Στοκχάουζεν (Adam Stockhausen) ο μοντέρ Μάικλ Καν (Michael Kahn) μαζί με τη Σάρα Μπρόσαρ (Sarah Broshar) καθώς και ο θρυλικός Τζον Γουίλιαμς (John Williams) που έγραψε τη μουσική της ταινίας.

Σύμφωνα με το Bloody Disgusting, την παραγωγή υπογράφουν οι Κρίστι Μακόσκο Κρίγκερ (Kristie Macosko Krieger) και Σπίλμπεργκ για λογαριασμό της Amblin Entertainment.

Το πολυαναμενόμενο sci-fi θρίλερ αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 11 Ιουνίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.