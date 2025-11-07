Oscars 2026: Ποιοι θα είναι οι υποψήφιοι για τα 98α Βραβεία της Ακαδημίας; - Οι προβλέψεις…

Η περίοδος των βραβείων μοιάζει μερικές φορές με... μια σειρά από μάχες, όταν πρόκειται για την αξιολόγηση των κορυφαίων υποψηφίων. Ο αγώνας για τα Όσκαρ είναι μια ρευστή, συνεχώς μεταβαλλόμενη οντότητα, με περισσότερες ανατροπές από το «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου.

Η Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε μια σημαντική αλλαγή στους κανονισμούς της, καθώς πλέον υποχρεώνει τα μέλη της να παρακολουθούν όλες τις ταινίες που είναι υποψήφιες, σε κάθε κατηγορία, πριν ψηφίσουν.

Και μπορεί ακόμα η Ακαδημία Κινηματογράφου να μην έχει ανακοινώσει τις φετινές υποψηφιότητες, κάτι που θα γίνει στις 22 Ιανουαρίου, όμως ήδη υπάρχουν φαβορί και αουτσάιντερ. Να θυμίσουμε, επίσης, ότι η 98η Τελετή Απονομής των βραβείων έχει προγραμματιστεί για τις 15 Μαρτίου του 2026.

Καλύτερη Ταινία

Μπορείτε να το αποκαλέσετε βαρετό αγώνα για την Καλύτερη Ταινία, αν θέλετε, αλλά η βιομηχανία είναι — και θα συνεχίσει να είναι — ατελείωτα γοητευμένη από την τελευταία ταινία του Άντερσον. Αν η δυναμική του θρίλερ του θρυλικού σκηνοθέτη διατηρηθεί, έχουμε να κάνουμε με έναν ξεκάθαρο νικητή.

Ο ενθουσιασμός για το «One Battle After Another» φαίνεται να είναι ισχυρότερος στους ηθοποιούς, τους σκηνοθέτες και τους παραγωγούς, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσε να «συσσωρεύσει» τη νίκη του στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας, προσελκύοντας τα πιο σημαντικά μέλη της Ακαδημίας.

Ξεκινώντας από τους ηθοποιούς, το «Battle» έχει, θεωρητικά, περίπου έξι μεγάλους αστέρες που θα μπορούσαν να βρουν τον δρόμο τους στις κατηγορίες υποκριτικής, με τη Regina Hall και τον Benicio Del Toro να είναι προφανώς οι πιο ευάλωτοι.

Ωστόσο, η θέση που φαίνεται να κατέχει -επί του παρόντος- στις κατηγορίες Καλύτερου Ηθοποιού (Leonardo DiCaprio), Καλύτερης Ηθοποιού (Chase Infiniti) και Καλύτερης Ηθοποιού σε Δευτερεύοντα Ρόλο (Teyana Taylor) είναι απόδειξη του συναισθηματικού πυρήνα της ταινίας, ο οποίος θα οδηγήσει σε υποστήριξη… μακροπρόθεσμα.

Ακολουθεί, όμως, από κοντά το «Hamnet» της Chloé Zhao, η πολυαναμενόμενη συνέχεια της Nomadland, που έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον χάρη στην ερμηνεία της Jessie Buckley στον πρωταγωνιστικό ρόλο, τον Paul Mescal στον δευτερεύοντα ρόλο και τα ιστορικά κοστούμια της ταινίας (θα συγκεντρώσει επίσης υποστήριξη σε όλες τις τεχνικές κατηγορίες).

Τα «Sentimental Value» και «It Was Just an Accident» θα συνεχίσουν την πρόσφατη τάση που ξεκίνησε στις Κάννες, με υψηλού επιπέδου παγκόσμια δράματα να σημειώνουν μεγάλη επιτυχία, μεταξύ των όλο και πιο διεθνών ψηφοφόρων της Ακαδημίας (Cold War, Parasite, Another Round, Triangle of Sadness, Anatomy of a Fall, κ.λπ.), ενώ το «Sinners» καταλαμβάνει μια σημαντική θέση ως μεγάλη επιτυχία στο box office με τη δύναμη των σταρ, την υποστήριξη των κριτικών και την εμπορική επιτυχία που ενισχύουν τη σταθερή θέση του στη μάχη του... «χρυσού αγαλματίδιου».



Οι υπόλοιπες θέσεις φαίνονται σε κάποιο βαθμό ανοιχτές, με τις ταινίες «Marty Supreme» και «Bugonia» να διεκδικούν, επίσης, θέσεις (βλέπουμε την «Bugonia» να πέφτει σε ορισμένες λίστες προβλέψεων... μην υποτιμάτε ποτέ, ωστόσο, τον Λάνθιμο), ενώ το «Wicked: For Good» φαίνεται επίσης μια σταθερή επιλογή για να συμπληρώσει την κατηγορία ένα χρόνο μετά την κατάκτηση της λίστας υποψηφιοτήτων από τον προκάτοχό του.

Η λίστα

One Battle After Another

Hamnet

Sentimental Value

Sinners

It Was Just an Accident

Marty Supreme

Bugonia

Wicked: For Good

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

The Testament of Ann Lee

Στο κυνήγι: Train Dreams; Jay Kelly; Is This Thing On; F1; Avatar: Fire and Ash; Frankenstein; The Secret Agent

Καλύτερος Σκηνοθέτης

Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι ο σκηνοθέτης των ταινιών Boogie Nights, Magnolia, Punch-Drunk Love, There Will Be Blood και The Master δεν έχει κερδίσει ποτέ Όσκαρ, αλλά οι 11 υποψηφιότητές του κατά τη διάρκεια της καριέρας του αποτελούν απόδειξη της διαχρονικής δημοτικότητάς του. Στόχος του είναι να εδραιώσει επιτέλους την αγάπη για το έργο του με το σημαντικότερο κινηματογραφικό βραβείο της Αμερικής και όλα τα σημάδια δείχνουν ότι το πιο πρόσφατο έργο του θα συντρίψει τον ανταγωνισμό.

Ενώ το «One Battle After Another» φαίνεται να έχει κερδίσει τον πόλεμο της καμπάνιας για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, το Όσκαρ Καλύτερου Σκηνοθέτη φαίνεται πιο αβέβαιο. Ο Jafar Panahi έχει κερδίσει εξίσου ενθουσιώδη επαίνους για το «It Was Just an Accident» στις Κάννες, ενώ ο Ryan Coogler θα μπορούσε να κερδίσει ψήφους για τη σκηνοθεσία μιας πρωτότυπης ιστορίας που γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία στο παγκόσμιο box office με το «Sinners».

Η λίστα

Paul Thomas Anderson, One Battle After Another

Jafar Panahi, It Was Just an Accident

Chloé Zhao, Hamnet

Ryan Coogler, Sinners

Joachim Trier, Sentimental Value

Στο κυνήγι: Yorgos Lanthimos-Bugonia, Josh Safdie-Marty Supreme, Guillermo del Toro-Frankenstein, Rian Johnson-Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, Jon M. Chu-Wicked: For Good, Kathryn Bigelow-A House of Dynamite.

Καλύτερος ηθοποιός

Leonardo DiCaprio, One Battle After Another

Timothée Chalamet, Marty Supreme

Wagner Moura, The Secret Agent

Michael B. Jordan, Sinners

Dwayne Johnson, The Smashing Machine

Καλύτερη ηθοποιός

Jessie Buckley, Hamnet

Jessie Buckley, Hamnet Renate Reinsve, Sentimental Value

Cynthia Erivo, Wicked: For Good

Chase Infiniti, One Battle After Another

Emma Stone, Bugonia



Πηγή: skai.gr

