Έλεν Μίρεν: Θα τιμηθεί με το Bραβείο Cecil B. DeMille για την προσφορά της στον κινηματογράφο

Η Έλεν Μίρεν θα τιμηθεί με το διάσημο Βραβείο Cecil B. DeMille κατά τη διάρκεια του νέου ειδικού αφιερώματος «Golden Eve», το οποίο θα προβληθεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, λίγες ημέρες πριν την τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών (11 Ιανουαρίου).

Η σταρ έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά θρυλικών προσωπικοτήτων που έχουν τιμηθεί με το συγκεκριμένο βραβείο, το οποίο από το 1952 απονέμεται για την συνολική προσφορά εμβληματικών μορφών του Χόλιγουντ.

«Η Έλεν Μίρεν είναι μια δύναμη της φύσης και η καριέρα της είναι πραγματικά εξαιρετική», δήλωσε η πρόεδρος των Χρυσών Σφαιρών, Χέλεν Χένε. «Οι συγκλονιστικές ερμηνείες της και η αφοσίωσή της στην τέχνη συνεχίζουν να εμπνέουν γενιές καλλιτεχνών και θεατών. Είναι βαθιά τιμή να της απονείμουμε το Βραβείο Cecil B. DeMille», συμπλήρωσε.

Η βράβευση θα είναι το κεντρικό θέμα του «Golden Eve», μέσα από το οποίο θα τιμηθεί και ο νικητής του Βραβείου Carol Burnett, ο οποίος δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Θα μεταδοθεί από το CBS και θα είναι διαθέσιμο και μέσω streaming στην πλατφόρμα του Paramount+.

Η Μίρεν ανήκει στη μικρή ομάδα καλλιτεχνών που έχουν κατακτήσει τα 3 σημαντικότερα βραβεία της υποκριτικής: Όσκαρ, Emmy και Tony. Το 2003, τιμήθηκε με τον τίτλο της Dame του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας για τη συμβολή της στις τέχνες.

Το «Golden Eve» αποτελεί εξέλιξη του περσινού επιτυχημένου αφιερώματος «Golden Gala», το οποίο τίμησε τη Βαϊόλα Ντέιβις και τον Τεντ Ντάνσον. Η ειδική εκπομπή του 2026 υπόσχεται μια πιο συναρπαστική εμπειρία, με επιμελημένα αφιερώματα, σπάνιο αρχειακό υλικό και προσωπικά μηνύματα από φίλους, συνεργάτες και σημαντικούς ανθρώπους της βιομηχανίας.

Το Βραβείο DeMille, που πήρε το όνομά του από τον πρωτοπόρο σκηνοθέτη Σέσιλ Ντε Μιλ (Cecil B. DeMille), έχει τιμήσει 69 από τις πιο διαχρονικές προσωπικότητες του κινηματογράφου, όπως τους Μέριλ Στριπ, Τομ Χανκς και Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Η 83η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, με παρουσιάστρια τη Νίκι Γκλέιζερ θα είναι από τις πρώτες μεγάλες απονομές της σεζόν του 2026, σύμφωνα με το Variety.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.