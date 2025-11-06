Την μαγευτική Καρδαμύλη της Μεσσηνιακής Μάνης έχει επιλέξει για τα γυρίσματα της νέας της ταινίας η Χολιγουντιανή, Οσκαρική σταρ Κέιτ Μπλάνσετ, η οποία βρίσκεται διακριτικά εδώ και μέρες στην περιοχή.

Η ταινία ονομάζεται Sweetsick και, σύμφωνα με «Το Πρωινό», η Κέιτ Μπλάνσετ ετοιμάζεται να γυρίσει τις πρώτες της σκηνές.

Διαβάστε σχετικά: To Hollywood έρχεται στη Μάνη: Γυρίσματα για την ταινία «Sweetsick» με την Κέιτ Μπλάνσετ

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η σταρ εμφανίζεται άβαφη και ατημέλητη, με τζιν, μπλουζάκι και ζακέτα να κατεβαίνει τη σκάλα ενός πέτρινου αρχοντικού.

«Όλοι μιλούν στην περιοχή για μία πολύ απλή γυναίκα» δήλωσε ο δημοσιογράφος.

Σύμφωνα με το eleftheriaonline.gr, ήδη από τις τελευταίες μέρες του Οκτωβρίου στην περιοχή έχουν αρχίσει να προετοιμάζονται για την πραγματοποίηση των γυρισμάτων.

Μάλιστα, θα γυριστούν σκηνές τόσο στο Νηπιαγωγείο Καρδαμύλης όσο και στο Πνευματικό Κέντρο της Τραχήλας.

Εκτός από την Ελλάδα, τα γυρίσματα της ταινίας Sweetsick θα γίνουν στη Μεγάλη Βρετανία.

Τα γυρίσματα που θα γίνουν στην Ελλάδα αφορούν το τελευταίο μέρος της ταινίας με την Alexis, την κεντρική ηρωίδα, να φτάνει σε ένα ήσυχο παραθαλάσσιο χωριό πριν επιστρέψει τελικά στο σπίτι της μητέρας της.

Πέρα από την 56χρονη Αυστραλή Κέιτ Μπλάνσετ, στην ταινία μεταξύ άλλων συμμετέχουν ο 25χρονος Σπάικ Φερν με συμμετοχή στις ταινίες “Batman”, “Aftersun” και “Αλιεν: Ρωμύλος”, η Τζούλια Γούεστκοτ - Χάτον με συμμετοχή στις ταινίες “Jeremy Vine, “Our Eric” και “The Nevers” και η ανερχόμενη νεαρή ηθοποιός Τίλι Γουόκερ.

Πηγή: skai.gr

