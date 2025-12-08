One Battle After Another: Ο «οδοστρωτήρας» της κινηματογραφικής σεζόν

Ο «οδοστρωτήρας» της κινηματογραφικής σεζόν, η ταινία «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον, όχι μόνο δεν επιβραδύνει, αλλά αντιθέτως, ανεβάζει ταχύτητα! Η φιλόδοξη μεταφορά του μυθιστορήματος «Vineland», του Τόμας Πίντσον, αναδείχθηκε η αγαπημένη ταινία της Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου του Λος Άντζελες (LAFCA) αποσπώντας τρία βραβεία: Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Β' Γυναικείας Ερμηνείας για την Τεγιάνα Τέιλορ.

Η Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου του Λος Άντζελες στην 51η συνάντησή της, την Κυριακή καθόρισε τις καλύτερες ταινίες, ερμηνείες και τα επιτεύγματα σε τεχνικό επίπεδο της φετινής χρονιάς.

Η νίκη αυτή εκτοξεύει την ταινία στην πρώτη γραμμή της «οσκαρικής» κούρσας. Το «One Battle After Another» εντάσσεται πλέον στη λαμπρή παράδοση ταινιών που βραβεύτηκαν από την LAFCA και στη συνέχεια κατέκτησαν το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, όπως τα «The Hurt Locker» (2009), «Spotlight» (2015), «Moonlight» (2016), «Parasite» (2019) και το περσινό «Anora».

Τα κορυφαία βραβεία για τις καλύτερες ερμηνείες μοιράστηκαν ο Ίθαν Χοκ ως ο θρύλος του Broadway Lorenz Hart στην ταινία «Blue Moon», του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ, και η Ρόουζ Μπερν για τον ρόλο της στο φιλμ «If I Had Legs I’d Kick You» της Μέρι Μπρόνσταϊν.

Σημειώνεται ότι είναι η δεύτερη νίκη του Χοκ στην συγκεκριμένη κατηγορία μετά το «First Reformed» το 2018 και η τρίτη του συνολικά (είχε κερδίσει το βραβείο σεναρίου για το «Before Midnight» το 2013, μαζί με τον Λινκλέιτερ και την Τζούλι Ντέλπι).

Στην κατηγορία Β' Ανδρικού ρόλου ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ ήταν ο νικητής για τον ρόλο του στην νορβηγική οικογενειακή δραμεντί «Sentimental Value». Η τελετή απονομής των 51ων βραβείων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Ιανουαρίου στο ιστορικό ξενοδοχείο Biltmore του Λος Άντζελες, σύμφωνα με το Variety. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, φέτος η Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου του Λος Άντζελες θα τιμήσει τον σκηνοθέτη Φίλιπ Κάουφμαν με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς.

Η πλήρης λίστα των νικητών είναι:

Καλύτερη Ταινία: One Battle After Another (Warner Bros.)

Δεύτερη θέση: The Secret Agent (Neon)

Σκηνοθεσία: Πολ Τόμας Άντερσον «One Battle After Another»Δεύτερη θέση: Ράιαν Κούγκλερ, «Sinners» (Warner Bros.)

Πρωταγωνιστικές Ερμηνείες: Ρόουζ Μπερν, If I Had Legs I’d Kick You (A24) και Ίθαν Χοκ «Blue Moon» (Sony Pictures Classics)

Δεύτερη θέση: Τίμοθι Σαλαμέ «Marty Supreme» (A24) και Βάγκνερ Μόοουρα «The Secret Agent» (Neon)

Β' Ρόλοι: Στέλαν Σκάρσγκαρντ «Sentimental Value» (Neon) και Τεγιάνα Τέιλορ «One Battle After Another»

Δεύτερη θέση: Ινγκα Ιμπσντοτερ Λίλεας «Sentimental Value» και Άντριου Σκοτ «Blue Moon» (Sony Pictures Classics)

Σενάριο: “It Was Just an Accident” (Neon) — Τζαφάρ Παναχί

Δεύτερη θέση: “Sorry, Baby” (A24) — Έβα Βίκτορ

Κινούμενα Σχέδια: “Little Amélie or the Character of Rain” (GKids)

Δεύτερη θέση: “KPop Demon Hunters” (Netflix)

Φωτογραφία: «Train Dreams» (Netflix) — Adolpho Veloso

Δεύτερη θέση: «Sinners» — Autumn Durald Arkapaw

Μοντάζ: «Marty Supreme» — Ρόναλντ Μπρόνστεϊν και Τζος Σαφντί

Δεύτερη θέση: «One Battle After Another» — Άντι Γιούργκενσεν

Σχεδιασμός Παραγωγής: «Sinners» — Χάνα Μπίχλερ

Δεύτερη θέση: «Frankenstein» — Ταμάρα Ντέβερελ

Μουσική Σύνθεση: «Sirāt» (Neon) — Κάντινγκ Ρέι

Δεύτερη θέση: «Sinners» — Λούντβιχ Γιόρανσον

Ξενόγλωσση Ταινία: «The Secret Agent» (Neon)

Δεύτερη θέση: «It Was Just an Accident» (Neon)

Ντοκιμαντέρ/Ταινία Non-Fiction: «My Undesirable Friends: Part 1 — Last Air in Moscow»

Δεύτερη θέση: «The Perfect Neighbor» (Netflix)

Βραβείο Νέας Γενιάς: Έβα Βίκτορ (Sorry, Baby)

Βραβείο Πειραματικής Ταινίας Douglas Edwards: Άλμπερτ Σέρα «Afternoons of Solititude»

Ειδικό Βραβείο Douglas Edwards: Τομ Άντερσεν

Ειδική Μνεία: Τζούντι Κιμ, ιδιοκτήτρια του Gardena Cinema

