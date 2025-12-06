Το σενάριο της κινηματογραφικής μεταφοράς του «Rock 'Em Sock' Em Game» υπογράφει ο Βιν Ντίζελ

O Βιν Ντίζελ (Vin Diesel), ο αστέρας του franchise «Fast & Furious» θα γράψει το σενάριο της live-action ταινίας βασισμένης στο κλασικό παιχνίδι «Rock 'Em Sock 'Em Robots», για λογαριασμό της Mattel Studios.



Σημειώνεται ότι η συμμετοχή του στο πρότζεκτ, ως πρωταγωνιστής και παραγωγός μέσω της εταιρείας του One Race Films, είχε ανακοινωθεί ήδη από τον Απρίλιο του 2021.

Η νέα ταινία θα «ζωντανέψει» το επιτραπέζιο παιχνίδι πυγμαχίας και τους χαρακτήρες του, τον Red Rocker και τον Blue Bomber.«Ο Βιν είναι ένας δυναμικός δημιουργός με απαράμιλλη διορατικότητα στη δράση, το συναίσθημα και τη δημιουργία φανταστικών κόσμων. Το δημιουργικό του όραμα για το «Rock 'Em Sock 'Em Robots» είναι αιχμηρό, ανθρώπινο και βαθιά κινηματογραφικό - ακριβώς το είδος της αφήγησης που αγαπάμε στη Mattel Studios», ανέφερε σε δήλωσή της η Ρόμπι Μπρένερ (Robbie Brenner), πρόεδρος της Mattel Studios και διευθύντρια περιεχομένου, η οποία θα είναι επίσης μεταξύ των παραγωγών της ταινίας.

