Ο Ρίτσαρντ Γκιρ για το ντοκιμαντέρ «Wisdom of Happiness» για τον Δαλάι Λάμα

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ είναι κάτι περισσότερο από ένας απλός εκτελεστικός παραγωγός στο «Wisdom of Happiness», ντοκιμαντέρ για τον φίλο του, εδώ και πολλά χρόνια, Δαλάι Λάμα.



«Ποτέ δεν έχω δουλέψει τόσο σκληρά για να προβληθεί στον κόσμο μια ταινία με την οποία έχω συνδεθεί» δήλωσε ο Αμερικανός ηθοποιός στο Variety, ο οποίος γνώρισε για πρώτη φορά τον Δαλάι Λάμα πριν από περίπου 45 χρόνια.

«Νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά σημαντικό ώστε να πρέπει να δώσω την τελευταία μου δόση ενέργειας για να το δημοσιοποιήσω για να το δει ο κόσμος. Τουλάχιστον, θα βάλει έναν σπόρο στο μυαλό των ανθρώπων που το βλέπουν» υπογράμμισε.Η ταινία καταγράφει τη ζωή του τότε 89χρονου Δαλάι Λάμα. Παρουσιάζει τον βραβευμένο με Νόμπελ Ειρήνης να μιλάει απευθείας στην κάμερα σαν να έχει μια κατ' ιδίαν συζήτηση με τον θεατή.

