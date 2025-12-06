Ο κρυμμένος τάφος του Αγίου Πέτρου, που βρίσκεται στη Νεκρόπολη του Βατικανού, θα καταγραφεί με κάμερα για πρώτη φορά στην ιστορία, σε νέο ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στην ανακάλυψη του τάφου του Αποστόλου, με πρωταγωνιστή τον ηθοποιό Κρις Πρατ.

Το ντοκιμαντέρ γυρίζεται στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου και στη Νεκρόπολη του Βατικανού, νεκροταφείο κάτω από την πόλη του Βατικανού.

Η Vatican Media, η Fabbrica di San Pietro, ίδρυμα της Καθολικής Εκκλησίας υπεύθυνο για τη συντήρηση της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου, και η ισπανική AF Films παράγουν το ντοκιμαντέρ. Το έργο δεν έχει ακόμη τίτλο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.