Το ΗΒΟ αποκάλυψε τις πρώτες εικόνες από το ντοκιμαντέρ «Elizabeth Taylor: The Lost Tapes» σε σκηνοθεσία της υποψήφιας για Όσκαρ, Νανέτ Μπέρσταϊν (Nanette Burstein).

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών ενώ προβλήθηκε πρόσφατα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τραϊμπέκα.

Το «Elizabeth Taylor: The Lost Tapes» επιτρέπει στη φωνή της ίδιας της Ελίζαμπεθ Τέιλορ (Elizabeth Taylor) να αφηγηθεί την ιστορία της, προσκαλώντας το κοινό να ανακαλύψει τη γυναίκα που αψήφησε τις απαιτήσεις της εποχής, βρήκε τελικά την ειρήνη μέσα της, σφράγισε την κληρονομιά της γυρνώντας την πλάτη στη φήμη της και επιλέγοντας να γίνει μια δυναμική ακτιβίστρια στην αντιμετώπιση του AIDS.

Βασισμένο στη συνέντευξη που έδωσε το 1964, στο απόγειο της δόξας της στον δημοσιογράφο Ρίτσαρντ Μέριμαν (Richard Meryman) και «αξιοποιώντας 40 ώρες νέου ηχητικού υλικού, προσωπικών φωτογραφιών και ερασιτεχνικών βίντεο, το «The Lost Tapes» προσφέρει «το πιο ενδόμυχο πορτρέτο της ηθοποιού ως σήμερα».

Ακούγονται επίσης οι φωνές των ηθοποιών Roddy McDowall, Debbie Reynolds, Richard Burton, George Hamilton, καθώς και του επί χρόνια βοηθού και συνεργάτη της Tim Mendelson, σύμφωνα με το Indiewire.

Το «Elizabeth Taylor: The Lost Tapes» θα κάνει ντεμπούτο το Σάββατο 3 Αυγούστου στο ΗΒΟ ενώ θα είναι διαθέσιμο και από το Max.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

