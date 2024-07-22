'Ένα άκρως καλοκαιρινό βίντεο ανέβασε στα social media η Φίνος Φιλμ ανακαλώντας στη μνήμη μερικά από τα πιο εμβληματικά μαγιό των Ελληνίδων ηθοποιών του παλιού ελληνικού κινηματογράφου.

Η Φίνος Φιλμ συγκέντρωσε μερικές από τις πιο γνωστές σκηνές.

Το βίντεο συνοδεύει η εξής ανάρτηση:

«Ωραίο μαγιό. Από πού το αγοράσατε;» ρωτάει ο Κώστας Βουτσάς την Έλενα Ναθαναήλ.

Μέχρι να κάνετε την επόμενη βουτιά στη θάλασσα, απολαύστε τους αγαπημένους σας ηθοποιούς με μαγιό σε σκηνές από τις ταινίες «Κάτι να Καίει», «Μερικοί το Προτιμούν Κρύο», «Νύχτα Γάμου», «Ο Ξυπόλητος Πρίγκηψ», «Το Ανθρωπάκι», «Η Βίλλα των Οργίων», «Κορίτσια για Φίλημα», «Ο Κλέαρχος, Η Μαρίνα και ο Κοντός», «Εκείνες που δεν Πρέπει να Αγαπούν», «Το Σωφεράκι», «Η Θεία από το Σικάγο», «Κάτι Κουρασμένα Παληκάρια», «Μια Ζωή την Έχουμε» και «Ζητείται Επειγόντως Γαμπρός».

Καλά Μπάνια! 🏊👙🎬

Πηγή: skai.gr

